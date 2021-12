¿Cuánto gana un geo de la Policía Nacional?, ¿qué pruebas tienen que superar?, ¿cuál es su origen?

Múnich, Juegos Olímpicos de 1972. Ocho terroristas palestinos, miembros del grupo “Septiembre Negro”, irrumpieron en la Villa Olímpica, matando a dos miembros del equipo israelí y tomando como rehenes a nueve atletas. Tras horas de negociaciones, se produjo un enfrentamiento con la Policía alemana en el que murieron todos los deportistas retenidos, cinco de los terroristas y un agente. Un trágico desenlace que puso sobre la mesa la incapacidad y nula preparación de los agentes germanos para hacer frente a una situación de crisis como la descrita y que derivó en la creación del GSG-9, el grupo policial de élite alemán.

Pero estos hechos también provocaron que otros muchos países se preguntaran si estaban preparados para afrontar una situación de estas características. Entre ellos, España, donde ETA y los GRAPO actuaban impunemente por todo el territorio nacional. Por ese motivo, las autoridades españolas decidieron crear un grupo de élite, centrado en la lucha antiterrorista. Y así nace el Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía (GEO), cuyos primeros instructores fueron entrenados, precisamente, por el GSG-9 alemán. En 1977 se realizó la primera convocatoria y dos años después se creaba el primer núcleo operativo en nuestro país.

Desde entonces, son innumerables las misiones en las que han participado los geos. El pasado mes de octubre, Amazon Prime empezó a emitir la serie “G.E.O. Más allá del Límite”. Ocho episodios en los que se muestra su día a día y el duro proceso de selección. Pero cómo llegan hasta ahí, qué requisitos son necesarios, cuánto cobra un geo, cuáles son sus funciones... Sobra decir que para acceder a este grupo de élite es necesario ser funcionario de la Policía Nacional durante al menos un año.

Requisitos para ser un geo

El núcleo operativo del GEO está compuesto por unas cien personas, aproximadamente, y, en toda su historia, ninguna mujer ha conseguido formar parte de él. No es que tengan vetado el acceso o no se hayan presentado a las convocatorias, simplemente no han superado las pruebas, tal y como explican desde “La web del GEO”. Asimismo, señalan que no hay un límite de edad establecido ni un tiempo específico para cada convocatoria. El curso de especialización para acceder a este grupo de élite se realiza cuando “en la reunión de personal se considera oportuno, por bajas en la unidad”, matizan.

El test de personalidad y las pruebas físicas son un “mero filtro” para lo que viene después, y son necesarias para “poder soportar los casi ocho meses de curso”, relatan. No obstante, en primer lugar, los aspirantes deben superar un reconocimiento médico y tener en vigor el carné de conducir de clase B, así como el permiso para conducir vehículos prioritarios. Las pruebas físicas para acceder al GEO son:

► Velocidad. Correr 50 metros en superficie lisa, en no más de 7,2 segundos.

► Prueba de Resistencia. Correr 3.000 metros en superficie lisa, en un máximo de 11 minutos y medio.

► Superar una prueba de natación de 50 metros, estilo libre, en un máximo de 56 segundos.

► Realizar, al menos, 10 dominadas en barra.

► Realizar un salto vertical, de un mínimo de 53 centímetros.

Por otra parte, el test de personalidad consta de un examen de conocimientos generales, seguido de una entrevista personal y una grupal. Esa última tiene como objetivo comprobar que son capaces de trabajar en equipo. Una vez superadas todas las pruebas comienza un duro y extenuante curso de más de siete meses, superado por muy pocos. Y buena cuenta de ello da Pelayo Gayol, el jefe instructor del GEO, bajo cuya tutela y sentido del deber se curten los aspirantes para convertirse en ese grupo de “elegidos”.

El Grupo Especial de Operaciones interviene en misiones de alta peligrosidad que exigen una cualificación especial FOTO: La Web del GEO La Razón

El sueldo de un geo

El salario los geos está regulado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se publica cada año y que incluye una tabla de retribuciones para todos los empleados públicos de España.

Asimismo, su sueldo también viene determinado por la normativa específica de retribuciones y personal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Aquí se incluyen todas aquellas normas que regulan el sistema de escalas y categorías, organización interna, etc. Por ejemplo, el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así, aunque hay que tener muchos factores en cuenta, el sueldo bruto anual de un geo se sitúa entre los 38.000 y 41,000 euros (unos 2.800 euros al mes). Pero este varía en función de los complementos que tenga cada puesto y del grupo al que pertenezca cada policía. Por ejemplo, un agente (C1) tendrá un sueldo base de 788,42 euros brutos al mes, frente a los 1.214,39 euros de un inspector de Policía (A1). El primero cobrará 28,85 euros por trienio (antigüedad) y el segundo, 46,74. De ahí la diferencia de salarios.

Por todo ello, entre los factores a tener en cuenta a la hora de determinar el sueldo de un geo, hay que destacar el puesto que ocupa cada miembro del Grupo Especial de Operaciones, ya que existen escalas y categorías. No será igual el sueldo de un policía que el de un oficial o un inspector. También hay que tener en cuenta la antigüedad, y otras variables como las horas extra, el complemento de destino, el complemento específico, las indemnizaciones, las gratificaciones, la responsabilidad y peligrosidad del puesto, etc.

¿Cuáles son sus misiones?

En primer lugar, según explican desde la “Web del GEO”, se requiere que el personal operativo viva cerca de la base, en Guadalajara, para que el tiempo de respuesta ante un incidente sea corto. Hay que señalar, que el Grupo Especial de Operaciones interviene en aquellas misiones en las que la Policía Nacional no puede, debido a su alta peligrosidad o bien porque se exija una especial cualificación. Entre sus principales misiones se encuentran:

► La detención o neutralización de individuos que estén relacionados con el terrorismo, grupos armados, la delincuencia organizada o delincuentes especialmente peligrosos.

► La liberación de rehenes o personas secuestradas.

► Abordaje de buques, generalmente por temas relacionados con el narcotráfico.

► Búsquedas subacuáticas de personas o materiales, como por ejemplo explosivos u objetos relacionados con algún tipo de actividad delictiva.

► Protección de personalidades en territorio nacional y en el extranjero, así como garantizar la seguridad en grandes eventos.

► Despliegues en embajadas. El GEO ha realizado servicios de protección estática y dinámica de algunas delegaciones diplomáticas, así como de sus embajadores, en Afganistán, Argelia, URSS, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Egipto, El Salvador, Haití, Holanda, Honduras, Italia, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Mauritania, Pakistán, Perú, R.D. Congo, Siria, Sudan, Túnez y Venezuela.