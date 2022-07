Feijóo asegura que no utilizará la sentencia de los ERE: “Mi objetivo no es ser Sánchez”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo reunió a su Comité Ejecutivo a quienes ha agradecido el apoyo que le han dado en estos cuatro meses en los que tomó el relevo del partido y aseguró que siente que “estamos más unidos y más vivos que nunca”. Feijóo ensalzó los principios y valores que comparten todos los miembros del partido y aseguró que la situación actual “exige que se le dé una alternativa fuerte -a los españoles- y la esperanza de que es posible un cambio”.

Dejó claro que él no ha renunciado a su vida en Galicia, ni ha dejado su casa, ni se ha traído a su familia a Madrid, “para darle más de lo mismo a mi país”. “Tengo más razones que cuando llegué para seguir marcando la diferencia”, dijo. Al tiempo advirtió de que no le condiciona el ruido, ni le frena que le llamen de todo. “Por mucho que me insulten”, apuntó, no le detendrán en su empeño y pidió a los miembros del partido a que le ayuden a conseguir esa mayoría.

Feijóo también ha querido dejar claro a los populares que “no se dejen engañar”, porque “no es el efecto Feijóo” sino que es un partido trabajando en base a “nosotros, nosotros, nosotros”, donde “no lo duda ya ni el CIS”, ni siquiera Sánchez”. A pesar de los buenos pronósticos, llamó a “no confiarse” porque, recordó, aún “no hemos logrado nada”. “No me conformo con que otros pierdan”, subrayando que él ha venido a ganar.

Él, como gallego, apuntó que el principio del camino, ya lo han conseguido. “Sánchez se ha centrado en hacer oposición a la alternativa y nosotros centrados en preparar un gobierno y hacer camino y, os aseguro que, los gallegos de caminos sabemos mucho”.

“Marcar la diferencia”

Feijóo llamó a su partido a seguir “marcando la diferencia” con un “partido distinto”, ejemplo de lo que “es y seguirá siendo”, basándose en la “serenidad”, el “inconformismo” y el “trabajo”; momento en el que anunció la suma de tres nuevos vocales del PP en el exterior.

El presidente de los populares ha llamado al partido a estar preparados para los comicios autonómicos y municipales de 2023 recordando la “mayoría absoluta sobrada” de Andalucía y les recordó el “reto” que tienen en cada municipio y cada comunidad donde les esperan las urnas. “No olvidemos que en cada municipio y comunidad hay un Pedro Sánchez de pensamiento, palabra, obra u omisión” porque, apuntó que cualquiera del PSOE que no alza la voz contra esas políticas es “cómplice de Sánchez”.

No utilizar los ERE

El líder del PP se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE que condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán y garantizó que él no la va a “utilizar” como en su día hizo con el “caso Gürtel” el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha emplazado a “tomar decisiones” y “depurar responsabilidades” tras la decisión del alto tribunal. “No voy a usar ningún caso por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia” ni tampoco, dijo, lo usará para “desacreditar a todo el PSOE, ni tampoco a toda la política”.

“Sé que lo hicieron contra nuestro partido, que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez lo fue por una sentencia menos grave que afectaba al PP”, pero, aunque “lo sabemos, nos consta y está dentro de la historia democrática no me va a condicionar” porque “mi objetivo es no ser Pedro Sánchez”. Apuntó que “la justicia ha dictado sentencia, las urnas también y ahora, al PSOE le corresponde tomar acciones”. Además, Feijóo reivindicó la honestidad de miles de servidores públicos. “Que nada de esto se haga olvidando que la política es una actividad noble, que gestiona gente honesta” motivo por el cual, el líder del PP aseguró que tanto él como su partido “redobla su compromiso con la honestidad”.