Carmen Calvo desvela que el PSOE sabía que la ley del “solo sí es sí” tenía errores pero la apoyó porque era de Irene Montero

En plena tertulia y durante un acalorado rifirrafe entre Carmen Calvo y Pablo Iglesias, ambos exvicepresidentes del Gobierno con Pedro Sánchez, saltó la liebre. La que fuera ministra de Cultura y alto cargo del PSOE admitió ante los micrófonos de la cadena Ser que su partido tenía claras objeciones al proyecto de Irene Montero, pero incluso así se le permitió seguir adelante con ello. “Se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo «mi ley es esta»”, aclaraba Calvo al exlíder podemita, no sin recordarle que pese a esta “permisibilidad” con la ministra Montero, él tachó de “machista redomado” al titular de Justicia de entonces, Juan Carlos Campo.

Tras una breve discusión sobre si la palabra exacta había sido “redomado”, la también presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados se plantó y dijo que en definitiva le llamó “machista” porque “el ministro de Justicia, que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional, hizo observaciones. Y se dijo que estas circunstancias (en referencia a la reducción de penas y excarcelaciones de violadores) estaban en lo alto de la mesa”. Es más, Calvo asegura que era “realista” avisar de esta posibilidad, ya que “era previsible que ocurriera”, pero sin embargo, optaron por mirar hacia otro lado porque “se respeta a una ministra cuando dice: esta es mi ley y en estas condiciones la quiero sacar”.

Carmen Calvo está reconociendo que sabían las consecuencias de la famosa ley y que además lo permitieron porque Irene Montero dijo “mi ley es esta”.



Esto es muy grave. Lo sabían. Y aquí nadie va a dimitir… pic.twitter.com/DutJQAr8d0 — Raúl García (@raulgarcia_es) January 30, 2023

Así las cosas, Calvo siguió su relato ante la atenta mirada del exministro José Manuel García Margallo, y aseguró que en el último minuto se decidió que si la ministra Irene Montero creía en su proyecto, que es quien tiene que conseguir los apoyos y sacarlo adelante, pues se respetaba su autonomía. Y en estas estamos cuando de repente, le daba la vuelta a la tortilla para asegurar que ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace “lo que le toca hacer”, en alusión al hecho de que el Ejecutivo haya anunciado que “corregirá” la ley del “solo sí es sí”.

No eran objeciones “de bulto mayor”

La presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados le insistió a Pablo Iglesias que quien rectifica no es el PSOE sino “el gobierno entero y está bien que lo haga”. Tras ser preguntada si en algún momento se le mostró a Sánchez esa oposición a la ley, intentó salirse por la tangente y manifestó que a ella le tocaba hacer solo “observaciones técnicas”, no con esa ley sino con todas. La exvicepresidenta ha alegado que las observaciones políticas no le correspondían a ella e incide en que es el ministro de Justicia quien remite un informe en el que señala que “con el juego de entrada en los mecanismos de acción del Código Penal, estas cosas pueden ocurrir”. Insiste en que esas observaciones fueron trasladadas al ministerio de Irene Montero y ella “se hacía cargo de su proyecto”.

El matiz llega cuando se le pregunta por cómo actuó el presidente ante estas objeciones. “Al presidente estas cosas no se le trasladan continuamente. Él sabe que los ministerios están trabajando, que se están haciendo las coordinaciones y que en la comisión general se están haciendo los debates. El presidente cree, con buen criterio, que si el ministro o la ministra trae una ley en la que cree y las observaciones que se traen no son de bulto mayor, hay que dejar al ministro o la ministra que tire con su ley”. En definitiva, deja caer que la posible reducción de penas o puesta en libertad de violadores no eran observaciones de “bulto mayor”.

Y por si a alguien le quedaba alguna duda, en el último borrador, ella ya no estaba y no tuvo nada que ver, por lo que desconoce si había objeción alguna al proyecto de Irene Montero. A tiempo pasado, se pregunta por qué se fue tan rápido con esta ley y no con un poco más de calma la tratar con temas tan importantes.