Los cayucos se ponen rumbo a Canarias con dificultades en la mar

La Gendarmería mauritana, en coordinación con la guardia costera, ha anunciado que el martes rescató a 171 inmigrantes irregulares tras la avería de su embarcación en el océano Atlántico y su aproximación a aguas territoriales de este país africano. Su destino era Canarias.

Un comunicado oficial ha informado de que todos los pasajeros, incluidas 15 mujeres y tres niños, fueron desembarcados y examinados por equipos médicos. Ocho de ellos, en estado crítico, fueron trasladadas a un hospital bajo la atención de la gendarmería nacional. Los inmigrantes proceden de varios países de África Occidental.

Esta noticia se produce pocos días después de la muerte de 49 inmigrantes y la desaparición de un centenar más tras el naufragio de una embarcación frente a las costas de Mauritania. También se dirigían a Canarias.

Por otro lado, han informado a LA RAZÓNfuentes conocedoras del asunto, se esperaba la llegada de un cayuco este fin de semana a la isla de El Hierro, según las noticias que existían de su salida y travesía. Al no haber arribado crece la preocupación de que se haya podido perder en la mar y sus ocupantes se encuentren en serio peligro.