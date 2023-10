Gamarra compara la actitud de Sánchez con las dictaduras por manipular el Legislativo con la fecha de la investidura

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al candidato socialista, Pedro Sánchez, de querer poner fecha a la investidura desde el Poder Ejecutivo cuando esa tarea corresponde al Legislativo, intentando "manipular" a los demás poderes del Estado. Sin filtro, Gamarra aseguró que esto le "recuerda a las dictaduras", ya que ahí es el "partido del líder el que anuncia cuándo van a ocurrir las cosas" que afectan a otros poderes.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del Comité de Dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntada por la posibilidad de que el PSOE esté barajando que se celebre la investidura la próxima semana en el Pleno del Congreso.

Tras criticar que sigan sin fecha para ese debate de investidura que corresponde fijar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Gamarra ha censurado que sea el PSOE el que "avance" cuándo le gustaría ese debate parlamentario, algo que, a su entender, es una muestra más de la "degradación institucional" a la que les "somete Pedro Sánchez".

La también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que la presidenta del Congreso "está al frente del Poder Legislativo, que no está bajo el control del Partido Socialista" y, por tanto, ya debería haber fijado la fecha de ese debate. "Que sea el PSOE quien lo insinúe, pues sencillamente creo que demuestra una vez más el poco rubor que tienen ya a la hora de evidenciar la manipulación y el control que quieren llevar a cabo sobre el resto de los poderes. Y esto, si me lo permiten, me recuerda a las dictaduras. Yo creo que en las dictaduras suele ser el partido del líder el que anuncia cuando van a ocurrir las cosas que afectan a otros poderes y sin duda alguna ese no es el camino correcto", ha afirmado.

Dicho esto, la secretaria general de los populares ha vuelto a solicitar a Armengol que "fije ya de una vez por todas la fecha de la investidura", una tarea que no corresponde "ni al candidato socialista ni a su partido".

Precisamente la presidenta del Congreso ha convocado para este viernes, 3 de noviembre, una reunión de la Junta de Portavoces con idea de que cerrar ya un acuerdo sobre la composición de las comisiones parlamentarias. El PP espera que también se fije la fecha de la investidura. Sostienen que han pasado más de 25 días desde que el Rey designó a Sánchez candidato a la investidura y, en el caso de Feijóo, esa fecha se puso 24 horas después. Según argumentan, si la Junta de Portavoces lo decide el próximo viernes, como pronto será la semana del día 7 y 8 de noviembre, "superando el plazo de 35 días que tuvo Feijóo".

En la dirección nacional del PP consideran que se está intentado que la investidura de Sánchez sea en el "tramo final del plazo" -el 27 de noviembre cumple el plazo y se convocarán nuevas elecciones si no hay gobierno- para, si no consigue ser investido, que "no haya opción de que haya un segundo intento de Feijóo", según fuentes del partido consultadas por Europa Press.

Desde Génova evitan confirmar en este momento si Feijóo realmente se presentaría de nuevo en caso de fracasar Sánchez, una opción que algunos cargos del PP desaconsejan por entender que si no tiene amarrados los apoyos y no lo logra, se presentaría a la campaña electoral como "perdedor".

Ley de amnistía

Sobre la ley de amnistía, Gamarra indicó que "lo que ya está pactado por parte de Sánchez con los independentistas no legitima aquello que no se ha hecho en las urnas". Además, acusó al presidente del Gobierno en funciones de pactar una amnistía a cambio de una investidura, por la "ambición de un español que perdió las elecciones por permanecer en el poder".

También censuró a los dirigentes socialistas "que de una manera triste y vergonzosa" se levantaron el pasado sábado "para aplaudir la claudicación de 140 años de historia socialista y aceptar chantajes y cesiones frente a los que fueron capaces de resistir en el 2017". Por ello, los populares han vuelto a reclamar una repetición electoral para que así, Sánchez, si "quiere cambiar de facto el marco constitucional", "nos podamos pronunciar todos los españoles y pronunciar sobre el futuro".

Jura de la Princesa

La secretaria general del PP ha cargado también contra Pedro Sánchez al que acusó de "callar" y "permitir" la ausencia de ministros del ala de Podemos, además de socios como Junts, ERC o PNV, a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor de este martes en el Congreso. "Lo que nos sorprende es que todos aquellos que van a faltar en un acto tan importante sean todos aquellos que van a ser sus socios si hay una investidura", ha denunciado Gamarra.

Ante esto, la también portavoz de los populares en el Congreso ha apuntado directamente a Sánchez por la ausencias a un acto que, según el PP, permitirá "asentar la arquitectura política y constitucional" de España. "Muestra con quién está dispuesto a pactar Pedro Sánchez con tal de permanecer al frente del Gobierno, con todos aquellos que no creen en el proyecto común que se llama España, que construimos entre todos y que tiene un marco y es el de la monarquía parlamentaria", ha proclamado Gamarra.

En este contexto, ha recalcado que la jura de la Princesa que se vivirá este martes en el Congreso significa "la continuidad de la Constitución y del marco constitucional de España", volviendo a insistir en el reproche de la ausencia de "la mitad del Gobierno" y de "todos los partidos con los que Sánchez está dispuesto a pactar".

"Lo cual ya demuestra toda una declaración de intenciones de aquello por lo que está dispuesto a pasar Pedro Sánchez con tal de permanecer en el poder, ni tan siquiera de defender el marco constitucional", ha sentenciado Gamarra.