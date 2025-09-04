Militares marroquíes visitan Israel para interesarse por la compra de misiles y drones

Una delegación del alto mando militar marroquí ha sido invitada por la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa israelí (MAFAT). Bajo la supervisión del general Daniel Gold, expertomisiles y drones, fueron organizadas demostraciones con empresas de la industria militar israelí.

Entre ellas se encuentran Israel Aerospace Industries (IAI), uno de los mayores conglomerados públicos del sector, así como Sentrycs y D-Fend Solutions, especialistas en guerra antidrones, y Smart Shooter, fabricante de armas pequeñas, según Africa Inteligence.

"El objetivo declarado es allanar el camino para adquisiciones directas y futuros proyectos conjuntos en áreas sensibles como la inteligencia artificial y la ciberseguridad militar", subraya.