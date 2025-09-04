Acceso

España

Fuerzas Armadas

Militares marroquíes visitan Israel para interesarse por la compra de misiles y drones

También se interesarohn por la adquisición de armas de pequeño calibre

Uno de los drones kamikaze israelíes cuya compra negocia Marruecos
Uno de los drones kamikaze israelíes cuya compra negocia MarruecosYabiladi
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

Una delegación del alto mando militar marroquí ha sido invitada por la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa israelí (MAFAT). Bajo la supervisión del general Daniel Gold, expertomisiles y drones, fueron organizadas demostraciones con empresas de la industria militar israelí.

Entre ellas se encuentran Israel Aerospace Industries (IAI), uno de los mayores conglomerados públicos del sector, así como Sentrycs y D-Fend Solutions, especialistas en guerra antidrones, y Smart Shooter, fabricante de armas pequeñas, según Africa Inteligence.

"El objetivo declarado es allanar el camino para adquisiciones directas y futuros proyectos conjuntos en áreas sensibles como la inteligencia artificial y la ciberseguridad militar", subraya.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas