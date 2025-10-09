La UCO detecta pagos de Koldo a Ábalos a los cuatro meses de contratarle el PSOE

Koldo García efectuó ingresos en metálico en cuentas vinculadas a José Luis Ábalos a los cuatro meses de ser contratado como chófer del PSOE. El trasiego de fondos y el control del patrimonio de Ábalos por parte de su entonces conductor son asuntos clave para la Guardia Civil, especialmente tras las evidencias aportadas en su último informe. En ese sentido, se han detectado ingresos en febrero de 2018, etapa previa a su aterrizaje en el Ministerio de Transportes.

En concreto, destaca un abono efectuado el 13 de febrero de aquel año por 350 euros que, según los agentes, iba a parar a Fiadelso, la fundación que Ábalos creó hace tres décadas. "Jefe, mándame el número de cuenta por fa que estoy en el banco", le escribió el entonces conductor de la formación. El exministro le respondió adjuntando la cuenta bancaria y este hizo un ingreso de 350 euros.

La secuencia se repitió el 12 de marzo, el 25 de abril, el 17 de mayo y el 12 de junio de aquel año, ya que Koldo ingresó en aquellos días la misma cuantía, a excepción de una de las transferencias que fue de 400 euros. Del mismo modo, constan abonos a la cuenta que Ábalos compartía con su exmujer Carolina Perles. Todos estos movimientos se produjeron antes de la llegada del PSOE a Moncloa y, por lo tanto, de que Ábalos aterrizara en el Ministerio cuya adjudicación de obra pública ahora se investiga por presuntos amaños.

El vínculo de Ábalos y Koldo antes de llegar al Gobierno

LA RAZÓN informó del meteórico ascenso de Koldo García desde que el partido le contratara como chófer el 27 de octubre de 2017, cinco meses después de que Pedro Sánchez recuperara el liderazgo del partido. De la documental que obra en el sumario se desprende que en apenas unos meses García pasó de ejercer como conductor a disponer de cuenta de correo del partido y a intercambiarse información estratégica clave con Ferraz. Tras esta primera etapa, el PSOE llegó al Gobierno y Koldo fue nombrado asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Contrato de Koldo García con el PSOE en octubre de 2017 LR LR

La estrecha relación entre ambos se constata en el control que Koldo ejercía en el patrimonio de su jefe. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya lo detectó hace meses, si bien en el último informe aportado al procedimiento se constata que el asesor ministerial asumió pagos que competían al exministro, tales como la pensión alimenticia de su hijo Carlos, la nómina de su empleada del hogar, las cuotas hipotecarias o abonos "personales".

Entre estos últimos destacan los pagos que giró a mujeres identificadas en el oficio policial como Ofelia Stoica, Vanderleia Aparecida de Oliveira (alias Michel) o Rosa. A raíz de las conversaciones incautadas y de los apuntes bancarios analizados, la UCO concluye que los abonos en favor de estas tres mujeres ascendieron a un total de 15.823 euros. Se trata de ingresos a los que habría que sumar el pago de viajes que igualmente costeó Koldo en favor de estas personas del entorno de Ábalos.

Los pagos de Koldo a las mujeres de Ábalos

Los agentes no profundizan en la relación que mantuvo con ellas, aunque sí exponen en su informe que tuvieron "encuentros de carácter personal". Precisamente, debido a que se trata de un asunto que afecta a la parcela íntima del exministro, la Policía Judicial desgajó las conversaciones de carácter más privado y las ha entregado al juez en una carpeta separada.

Tras recibirla, el magistrado Leopoldo Puente la ha remitido a una pieza que abrió en febrero de este año con "información sensible" del procedimiento. De esta forma, este material se incluye en el sumario -por tratarse de pagos que asumió Koldo García y que, por lo tanto, se investigan en estas diligencias-, pero se protege de una potencial filtración al no dar traslado a las partes del contenido. El magistrado ha dejado claro que solo podrán tener copia de los mensajes cuando se abra juicio oral, pero ha autorizado a defensas y acusaciones a que los consulten en la Secretaría del Supremo.

Para los investigadores, la asunción por parte de Koldo García de todos estos gastos es sospechosa puesto que no hay evidencias de que el exministro le devolviera estas cuantías a su antiguo asesor. Por todo ello sospechan que los investigados tendrían una fuente de ingresos no declarada de la que pagarían todos los gastos de Ábalos.

Se refuerzan los indicios de criminalidad

Se trata de extremos a los que el instructor ha dado especial relevancia; tanto que ha citado a declarar a los dos investigados para la semana que viene. Puente quiere que ambos aclaren estos extremos ya que estos abonos coinciden en tiempo con la época en la que habrían percibido dádivas por el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública.

En ese sentido, el informe destapa también que ambos percibieron sobres con dinero de Ferraz, sin que algunas de esas partidas cuadren con las liquidaciones presentadas por el partido. El magistrado no alude directamente a Ferraz, pero sí habla en su auto de cantidades de dinero entregadas "por un tercero o por varios" que vendrían a confirmar los indicios de criminalidad que pesan sobre ellos.