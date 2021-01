María Teresa Campos reaparece, ¿a qué polémicas se enfrenta?

Después de la tensa entrevista que dio en Sábado Deluxe hace ya tres meses, María Teresa Campos vuelve a Telecinco para tener una larga conversación con Emma García en ‘Viva la vida’. La matriarca está tan preparada, que las demás Campos han ido a buscarla a su casa para acompañarla en su reencuentro con la audiencia del fin de semana. ¿A qué polémicas tiene que hacer frente Campos?

Polémica entrevista en ‘Sábado Deluxe’

El choque de egos que tuvo lugar aquel Sábado Deluxe de octubre en el que la Campos arremetió en directo contra Jorge Javier, ha tenido graves consecuencias para la ex de Edmundo Arrocet y su prole. El futuro de las Campos en Mediaset pintaba negro tras durísima reacción de Jorge Javier a las provocaciones de Teresa Campos. El presentador fue muy claro y anunció públicamente que había roto relaciones diplomáticas con el clan: “No quiero hacer nada más con las Campos. He cumplido”. Una “enemistad” mediática que, al parecer, se iba relajando cuando pasó el tiempo. Pero hubo quienes, incluso, dieron por acaba la carrera profesional de la veterana presentadora.

Guerra contra Isabel Gemio

La entrevista que Isabel Gemio hizo hace unos días a María Teresa Campos para su canal de YouTube sigue dando mucho que hablar. Así, después de que tanto la veterana comunicadora como su hija Terelu y su nieta, Alejandra Rubio, tachasen de mezquina a la presentadora de “Sorpresa sorpresa” por aprovechar la amistad que tenía con la malagueña para hacerle una encerrona, ésta no dudaba en responder a través de sus redes sociales.

Visiblemente dolida, y asegurando que en ningún momento quiso hacer daño a Teresa y que realizó la entrevista desde el cariño y el respeto que siente por la comunicadora, Gemio ha justificado que hizo mención a su edad - casi 80 años - porque para ella es admirable, pero en ningún caso buscando la polémica o dañar a su invitada. Pero María Teresa respondió de forma muy contundente a Isabel, asegurando que “no quiero volver a oír hablar nunca más de esa señora”. “No me ha llamado para aclarar esta situación o arreglar nuestras diferencias, pero que no me llame porque no le voy a contestar al teléfono. No quiero volver a oír hablar nunca más de ella”, sentenció la veterana presentadora.

Reconciliación con Edmundo Arrocet

No hemos vuelto a saber nada de él. Edmundo Arrocet se marchó un día de la mansión de María Teresa Campos y no hemos vuelto a escuchar esa voz con la que pregonaba a los cuatro vientos hace meses el amor tan grande que sentía por la que entonces era su pareja. El humorista se cansó de las tonterías de la periodista y decidió marcharse sin dejar rastro, solo un mensaje que no le gustó nada a la que se quedaba huérfana de amor.

María Teresa Campos y Edmundo "Bigote"Arrocet

Muchos aseguraban que Edmundo Arrocet volvería con María Teresa Campos, ya que su vida dependía completamente de la periodista. Supuestamente, la madre de Terelu Campos pagaba todos los gastos que tenía el humorista y sin ella, no era nada, pero el tiempo le ha dado la razón al que ha guardado el silencio desde que rompió su noviazgo.

Edmundo Arrocet vive ahora alejado de la polémica, de la pantalla que le hizo famoso y sobre todo de España, el país en el que se convirtió en personaje público expuesto día sí y día también en televisión por su relación con la matriarca de las Campos.