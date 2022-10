Jorge Javier se pronuncia tras la polémica viral de Iker Casillas: “Los gays tenemos los insultos muy normalizados”

Iker Casillas ha vivido su fin de semana más polémico. El que fuese portero del Real Madrid, tras ser relacionado con Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva, publicaba en sus redes sociales un tuit en el que escribía: “Que me respeten, soy gay”. Un mensaje al que su amigo, Carles Puyol, no dudaba en responder con un aparentemente inocente: “Es hora de contar lo nuestro, Iker” junto a un icono de un beso y un corazón.

Unos comentarios que, en cuestión de minutos, generaron miles de reacciones, la mayoría de ellas negativas, recriminándoles a ambos lo delicado de este asunto, ya que muchas personas del colectivo LGTBIQ+ han sufrido muchísimo precisamente por eso, por su condición sexual, por lo que no ven apropiado frivolizar y bromear con este tema.

Las numerosas críticas provocaron que ambos deportivas pidiesen perdón. En el caso del ex de Sara Carbonero, se justificaba asegurando que había sido hackeado (algo que pocos han creído), y pidiendo perdón a todos aquellos que se hubiesen sentido ofendido. Puyol hacía lo mismo con un mensaje que ha logrado mayor aceptación que el de su compañero.

Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+ — Carles Puyol (@Carles5puyol) October 9, 2022

“Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que pueda haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQ+”, desliza. Un tuit que ha conseguido la friolera de 225.000 ‘me gusta’.

Por su parte, el programa ‘Sálvame’ ha querido tratar este asunto en la tarde de este lunes. Jorge Javier ha querido hacer una reflexión tras lo acontecido.

“Tenemos el insulto muy normalizado. Los que somos gays tenemos el insulto muy normalizado, pero si se hiciera un estudio de cuántos insultos recibidos a lo largo de nuestra vida por ser gays sería una cosa brutal... Claro que hemos avanzado, pero España no es solo Madrid o Barcelona, porque a mí me escriben muchos adolescentes a mis redes utilizando la sexualidad como insulto, pero insultos que no he escuchado desde hace treinta años”, sentencia.