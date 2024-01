Federico X de Dinamarca emprende su primer viaje oficial como rey

Los últimos meses en la casa real danesa han estado llenos de movimientos y, sobre todo, han sido analizados hasta el más mínimo detalle. Desde que estalló la polémica al salir a la luz las imágenes del Rey Federico X paseando por Madrid junto a Genoveva Casanova, Dinamarca ha vivido algunos de sus momentos más históricos, como fue la abdicación de la Reina Margarita o la posterior proclamación de Federico.

Lo cierto es que la historia que se cuenta entre la socialité mexicana y el nuevo monarca sigue hasta hoy. Sumado a eso van los rumores de que han optado por darse un tiempo para que el revuelo mediático se calme. Sin embargo, lejos de conseguir su objetivo, parece que el debate social los sigue situando en el centro y se ha llegado a hablar de que ya tendrían planes hechos para reencontrarse.

A pesar de la situación actual, Federico X no ha puesto en pausa su agenda para quedarse a proteger el fuerte y se ha anunciado el primer viaje de estado que realizará en calidad de Rey. “La visita de Su Majestad el Rey a Polonia, que se ha estado preparada durante mucho tiempo, tendrá lugar en la capital de Polonia, Varsovia, donde 38 empresas danesas están participando en una promoción de negocios. Así como en la ciudad portuaria de Szczecin, donde el Rey visitará la sede regional de la OTAN y también a representantes de los negocios daneses y polacos”, comenzaba el comunicado emitido por la cuenta oficial de la familia real.

Lo cierto es que el matrimonio entre los ahora reyes de Dinamarca no está pasando por su mejor momento. Después de un beso en la proclamación que no terminó por convencer, se ha visto a la pareja en varios eventos juntos, pero han vuelto a surgir dudas este fin de semana al analizar el comportamiento de Mary Donaldson. Según se ha hecho saber desde la revista “Lecturas”, la reina asistió en solitario a un partido de balonmano en Alemania, donde se disputaba la final entre Dinamarca y Francia. Según se ha analizado, la australiana no ha mostrado en este evento la energía que le suele caracterizar y durante el partido, a pesar de la derrota de su equipo, mostraba cierta indiferencia. Dejando a un lado el cansancio no ha dudado en felicitar a los jugadores por su esfuerzo: “¡Qué final! Bien luchado. Estuvo cerca y fue emocionante estar allí. Ha sido un esfuerzo impresionante… Felicidades por la medalla de plata”, escribía en sus redes.

No hay que olvidar que toda esta preocupación que mostró podría ser un reflejo de la gestión que están llevando como monarcas. El pueblo danés ha mostrado su desacuerdo con su primera decisión de aumentar la ley del presupuesto para subir la asignación que recibe la familia real, cosa que ha generado un profundo malestar, tal y como han compartido diversos medios de Dinamarca.