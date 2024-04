Juan Urdangarin, el invitado que nadie esperaba en la boda de José Luis Martínez-Almeida

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo está llamada a ser el enlace del año, al menos sí el primer gran encuentro nupcial de la temporada. No solo por tratarse del alcalde de Madrid y la nieta de la prima del Rey Juan Carlos, sino también por el ingente desfile de personalidades de renombre que se acercaron este sábado 6 de abril a la Parroquia San Francisco de Borja donde tuvo lugar el enlace. Lo más granado de la aristocracia patria se reunía en este templo madrileño, compartiendo asiento con representantes de la cúpula del Partido Popular, del poder empresarial y también del arte y el espectáculo español. Pero el plato fuerte estaba preparado para la llegada de la Familia Real, que habían confirmado, de aquella manera, su presencia en la celebración. Pero la sorpresa la dioJuan Urdangarin.

El Rey Juan Carlos I, las infantas Elena y Cristina, Juan Valentín Urdangarin y Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar en la boda de Almeida y Teresa Urquijo Jesús G. Feria

Aunque desde Casa Real no suelen hacer comentarios de forma oficial sobre las actividades privadas de los miembros, esta vez no tuvieron reparo alguno en confirmar que la familia del Rey estaría en la boda. No solo a La Razón, sino también a otros medios les dieron el visto bueno para dejar constancia pública de que el Rey Juan Carlos estaría al lado de su prima, en la boda de su nieta con el alcalde de Madrid. Así lo hizo. Quien faltó a la cita fue la Reina Sofía, quien optó por no acudir a la iglesia y reengancharse después al banquete, ya en la finca de El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo. También había confirmación de la presencia de las infantas Cristina y Elena, esta última acompañada por sus hijos, Froilán y Victoria Federica, amiga íntima del hermano de la novia. Pero nadie hablaba de la presencia del hijo mayor de la infanta Cristina. Una grata sorpresa para muchos de los allí congregados a las puertas del templo.

A sus 24 años, el primogénito de los Urdangarin ha querido arropar a su madre en tan importante día para su familia. Es por eso que decidió saltarse su propia regla de huir de aquellos lugares en los que habrá mucha expectación, además de prensa, para estar a su lado. Así, tomó un vuelo desde Londres este mismo viernes 5 de abril rumbo a Madrid, como así han confirmado desde ‘Hola’, tras verle en las inmediaciones de West London entrando al metro que le llevaría al aeropuerto. Estos testigos citados por la revista aseguran que iba de traje y tan solo portaba una pequeña maleta y una mochila. Seguramente con lo justo y necesario para pasar el fin de semana en la capital española, el sábado de boda y el domingo descansando lo posible antes de regresar a la ciudad británica.

La infanta Cristina, Juan Urdangarin y José Luis Martínez-Almeida Gtres