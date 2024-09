Meghan Markle y el príncipe Harry entran en la batalla presidencial de EE.UU.

Los duques de Sussex han entrado en campaña. A través de su Fundación Archewell, Harry de Inglaterra y Meghan Markle han escrito cartas personalizadas a los estadounidenses para convencerles de que voten en las próximas elecciones presidenciales.

"Votar no es solo un derecho; es una forma fundamental de influir en el destino de nuestras comunidades". Con estas palabras, publicadas en el sitio web de la Fundación que crearon con el nacimiento de su primer hijo, Archie Harrelson, animaron a su comunidad a registrarse para votar y votar en las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre en Estados Unidos. La pareja reivindica el voto como "compromiso cívico" que "independientemente del partido político, es fundamental para un mundo más justo y equitativo". "Al participar en iniciativas como ésta, queremos amplificar el mensaje de que cada voz cuenta", destacan.

La iniciativa se llevó a cabo el martes 17 de septiembre y a pesar de alentar el voto ni Harry ni Meghan han especificado su preferencia electoral. No obstante, varios indicios sugieren que prefieren apoyar a la demócrata Kamala Harris, que al republicano, Donald Trump. En mayo de 2021 ya mostraron su apoyo a Joe Biden, el presidente saliente, y a su esposa Jill Biden, al participar en el evento virtual Vax Live: The Concert to Reunite the World . Un concierto organizado para fomentar la vacunación en todo el mundo durante la pandemia de Covid-19.

Además, en agosto de 2024, Eric Trump, uno de los hijos del candidato republicano, se refirió a los Sussex como las "manzanas podridas" de la familia real inglesa. También se refirió a Meghan Markle como "mala actriz" y "manzana podrida en cualquier huerto". Luego se dirigió directamente a la familia real y dijo de los Sussex: "Pueden recuperarlos. Con mucho gusto los enviaremos de regreso desde Estados Unidos".