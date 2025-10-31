“Ni hablar”: Woody Harrelson descarta por completo volver a True Detective

Durante una entrevista en el programa The 3rd Hour of Today, el intérprete de 64 años fue tajante al ser preguntado sobre un posible regreso a True Detective, serie en la que coprotagonizó la primera temporada junto a McConaughey en 2014. “Él mismo dijo que le gustaría participar si el proyecto fuera lo suficientemente bueno. Pero, siendo sincero, nunca. Ni hablar”, respondió Harrelson, cerrando definitivamente la puerta a una continuación de aquella historia.

El actor explicó que no contempla repetir el papel de Marty Hart porque, en su opinión, la serie alcanzó un resultado intachable. “Quedó genial. Me encanta cómo salió. Si hiciéramos otra temporada, probablemente lo empañaría”, señaló. La primera entrega de True Detective fue un éxito internacional que le valió a Harrelson y McConaughey nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, y se situó entre las producciones televisivas más aclamadas de la década.

A lo largo de las siguientes temporadas, diferentes elencos han asumido el protagonismo de la antología creada por Nic Pizzolatto, con nombres como Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali, Vince Vaughn, Jodie Foster o Kali Reis. Ninguno de los intérpretes originales ha vuelto a la trama, aunque los fans continuaban esperando un reencuentro entre los detectives Hart y Rust Cohle.

Un reencuentro en clave de comedia

Pese a descartar cualquier regreso a True Detective, Harrelson sí volverá a compartir pantalla con McConaughey en un nuevo proyecto. Ambos se interpretarán a sí mismos en Brother From Another Mother, una comedia de media hora producida por Apple TV que los mostrará intentando convivir en el rancho de McConaughey en Texas.

“Estamos haciendo algo juntos y esperamos que a la gente le guste”, adelantó Harrelson, sin precisar más detalles sobre la fecha de estreno. De esta forma, los actores volverán a reunirse en un tono opuesto al que los consagró hace una década, dejando atrás el oscuro universo de True Detective para explorar el humor cotidiano que los une fuera de la pantalla.