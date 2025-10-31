El actor Jesse Eisenberg dona un riñón a un desconocido y explica por qué no lo dudó

El actor estadounidense Jesse Eisenberg, conocido por su papel como Mark Zuckerberg en La red social, ha anunciado que donará un riñón a un desconocido el próximo mes de diciembre. El intérprete reveló su decisión durante un acto benéfico sobre salud pública celebrado en Nueva York, donde habló con naturalidad sobre el proceso y sus motivos, calificando el gesto como “una decisión obvia”.

Eisenberg compartió la noticia durante un encuentro sobre salud pública en Nueva York, donde habló con naturalidad sobre el proceso y sus motivos. “Me pareció algo lógico, casi sencillo. Si tienes la posibilidad de salvar una vida sin poner la tuya en riesgo, ¿por qué no hacerlo?”, explicó ante los asistentes

El actor, de 42 años, aseguró que su motivación es puramente altruista y que no conoce a la persona que recibirá el órgano. “Existe la idea de que donar un riñón es un sacrificio enorme, pero tu cuerpo se adapta perfectamente”, comentó. “La parte más difícil fue explicarle a mis amigos que lo haría sin conocer al receptor. Pero eso es lo que lo hace tan especial.”

Las autoridades sanitarias estadounidenses han elogiado su iniciativa, destacando el impacto que figuras públicas pueden tener en la concienciación sobre la donación voluntaria de órganos. En Estados Unidos, más de 90.000 personas esperan actualmente un trasplante de riñón, según datos del United Network for Organ Sharing (UNOS).

El intérprete, que ha alternado el cine independiente con proyectos de gran repercusión, afirmó que no busca reconocimiento, sino inspirar empatía y solidaridad. “No tiene nada de heroico. Solo pensé que, si podía hacerlo, debía hacerlo.”