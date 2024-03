Gisele Bündchen niega haber sido infiel a Tom Brady

Desde que Gisele Bündchen y Tom Brady anunciaron su separación en octubre de 2022, los rumores de romance de la top model con su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, no han cesado. Incluso se ha llegado a especular con que la relación ya existiera en los años de casados de Bündchen y Brady.

Tras varias semanas, la modelo ha salido a hablar de los rumores. En una nueva entrevista con The New York Times para promocionar su libro de cocina Nourish, Gisele negó haber engañado a Brady antes de su divorcio. "Eso es mentira", dijo la modelo, respondiendo a las acusaciones de que comenzó un romance con su entrenador de jiu-jitsu Valente antes de terminar su relación con la exestrella de la NFL. "Realmente no quiero hacer de mi vida un tabloide. No quiero abrirme a todo eso", añadió.

Durante la entrevista, Bündchen también habló sobre las críticas injustas a las que ha tenido que enfrentarse tras romper su patrimonio con el exjugador de los Patriots y Buccaneers. "Esto es algo que les pasa a muchas mujeres a las que se les culpa cuando tienen el coraje de dejar una relación enfermiza y se les tacha de infieles. Tienen que lidiar con sus comunidades. Tienen que lidiar con su familia", agregó. "Nadie sabe realmente lo que sucede entre dos personas, sólo las dos personas que están en la relación", ha querido matizar.

El año pasado, la modelo ya negó tener una relación con su entrenador de artes marciales, pero fue en febrero de este año cuando la relación se confirmó al ser pillados besándose en Miami. Una fuente cercana confirmó a "People" que la pareja comenzó a salir el año pasado, pero han decidido llevar su romance poco a poco"."Se lo están tomando con calma. Primero comenzaron como grandes amigos. Ella es muy reservada al respecto y quería mantenerlo en secreto mientras se conocían", señaló la misma fuente.

"Él fue un gran consuelo para Gisele mientras ella atravesaba su divorcio. Su amistad se volvió romántica después del divorcio", señala otra fuente cercana.