Robbie Williams revela la sórdida razón por la que terminó su relación con Geri Halliwell en 2020

Robbie Williams nunca había estado más feliz antes y no lo estuvo por mucho tiempo después de su separación. El cantante de Take That vivió un romance "mágico" con Geri Halliwell, miembro de las Spice Girl, a principios de los años 2000, como explica en un nuevo documental dedicado a ella, disponible el 8 de noviembre en Netflix. Sin embargo, tras varios meses de relación, fue él quien puso fin a su romance. El artista se emparanoyó por los sórdidos rumores sobre su pareja.

Robbie Williamsy Geri Halliwell se conocieron en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. En ese momento, ambos padecían una salud mental muy frágil. "Gringer", como se conocía a la Spice Girl, también estaba tratando de combatir sus problemas de bulimia. Un sufrimiento que experimentó Robbie William, que padecía anorexia desde hacía mucho tiempo. Por tanto, su vulnerabilidad los acercó enormemente. El dúo, siempre unido, ocupó los titulares de la prensa y fue seguido en cada salida. Pero Robbie Williams ha confesadose que vio abrumado por las cosas, un acontecimiento -o más bien una confidencia- terminó por convencerlo de poner fin a esta historia. Esto sucedió en el verano de 2000, mientras estaban de vacaciones de verano en el sur de Francia.

Para entonces, se habían filtrado a los tabloides varias fotos de ellos, mostrándolos en trajes de baño, riendo y disfrutando del sol en un yate. Ambos estuvieron acompañados por Guy Chambers, el compositor de Robbie Williams, y su esposa Emma Chambers. "Nos llevamos muy bien, fue divertido y éramos un grupo pequeño compartiendo un momento mágico, en un lugar mágico", afirma en el documental de Netflix, según retransmite el Daily Mail . "Ahora no creo que sea cierto ni por un segundo, pero en ese momento lo creí", ha revelado el cantante. Paranoia y problemas de confianza que habrán impedido que su relación se desarrolle más.