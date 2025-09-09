Cuatro plantas, piscina y vistas de ensueño: todo sobre Villatranquila, el hogar de Nacho Cano en Ibiza

Desde que la pisó Ibiza por primera vez en 1982, Nacho Cano supo que algo había cambiado para siempre. El ex integrante de Mecano cayó rendido ante el magnetismo de la isla y no tardó en convertir su admiración en inversión: adquirió varias propiedades en el edificio Mediterráneo del puerto de Marina Botafoch.

Sin embargo, ninguna de ellas se compara con la auténtica joya de su patrimonio inmobiliario: Villatranquila, su espectacular mansión frente al mar. Aprovechando su visita esta noche a 'El Hormiguero', hemos querido saber más acerca de esta descomunal propiedad.

Un estilo que enamora

"Cuando vine y miré el acantilado me dije: 'Yo quiero morir aquí'", confesó el productor musical en una entrevista años atrás. Y lo cierto es que esa impresión inicial se tradujo en una residencia de más de 2.500 metros cuadrados, levantada al borde de un acantilado y diseñada para vivir en calma absoluta.

Villatranquila, la casa de Nacho Cano en Ibiza The Cliff Villa Ibiza

De estilo mozárabe, la casa principal se organiza en cuatro plantas y abarca casi 700 metros cuadrados de estancias amplias, con múltiples dormitorios, salones y baños. Tal es su atmósfera de serenidad e independencia que la villa también acoge retiros de yoga con cierta frecuencia.

Amplios espacios que permiten una estructuración sublime

La distribución de la vivienda revela una apuesta por el confort y la amplitud. En la planta baja, de 200 metros cuadrados, se ubican el salón-comedor, una cocina con office, una despensa, tres baños, dos dormitorios con terraza y varios porches con acceso directo a la piscina. En el primer piso, dos dormitorios más completan el nivel superior.

Bajo la superficie, Villatranquila se extiende aún más. En el primer sótano, la mansión alberga un distribuidor, zona de lavandería, dos baños, un aseo y dos dormitorios adicionales. Por otra parte, es en el segundo sótano donde se encuentra un almacén de 160 metros cuadrados perfecto para guardar el legado de toda una vida.

Piscina de Villatranquila The Cliff Villa Ibiza

Pero es en el exterior donde la propiedad termina de confirmar su nombre. Las vistas al Mediterráneo son sencillamente inmejorables. A ello se suman una piscina de gran tamaño, una pantalla para proyecciones al aire libre, una zona de arena para jugar al vóley y un espacio cubierto con toldo destinado a la práctica de yoga. Todo pensado para vivir en un retiro indefinido sin renunciar al lujo.