Sexo y fecha de parto: te desvelamos todo sobre el bebé de Rafa Nadal y Mery Perelló

En rueda de prensa en el Mallorca Country Club, de Santa Ponça, se ha confirmado la noticia de la semana. «Voy a ser padre», ha afirmado el tenista Rafa Nadal. «Queremos vivir de una forma tranquila. No sé cómo me va a cambiar la vida. No creo que suponga un cambio en mi vida profesional», ha añadido.

En Manacor, pueblo natal de Rafael Nadal y María Francisca Perelló, los rumores en las últimas semanas sonaban cada vez con más fuerza. Era bien conocido por familiares y amigos más íntimos que la pareja llevaba ya meses buscando el embarazo, porque el sueño de ser padres era algo que tanto el tenista como la directora de la Fundación Rafael Nadal no habían ocultado nunca; si se les preguntaba, respondían siempre de manera afirmativa pero también con un «cuando llegue el momento». Ambos tenían muy clara y marcada «la hoja de ruta para ser padres», según lo confesaba el propio tenista durante un encuentro con clientes del Banco Sabadell en A Coruña. Ese momento, sin duda, debía coincidir con los últimos años de una carrera tan prolífica y exitosa como la de Nadal que, en más de una ocasión ya había dicho que cuando tuviera hijos, «habría que hacer cambios en el día a día. Por mi forma de entender la familia me costaría tener niños y estar todas las semanas viajando por el mundo».

La lesión en el pie que tanto ha lastrado en los últimos meses al deportista, condicionando su participación en algunos torneos y Grand Slams, puede suponer un antes y un después en su carrera profesional. Esta semana, unas fotografías tomadas en la cubierta de su catamarán «Great White», descubrían las incipientes curvas premamá y confirmaban la noticia que hoy ha hecho oficial Nadal.

El pasado domingo 12 de junio, una semana después de que Rafael Nadal lograra por décimo cuarta vez el título de Roland Garros, la pareja zarpaba desde el Club Náutico de Porto Cristo para pasar unos días en alta mar junto a un grupo de amigos a bordo de su yate. Fue precisamente en la zona de Cala Mesquida, al fondear el barco para que los invitados y ellos mismos se dieran un chapuzón, cuando el fotógrafo autor de las imágenes que la revista «¡Hola!» publicaba el miércoles de manera exclusiva, se dio cuenta de esa incipiente barriguita que lucía Mery Perelló.

Rafael Nadal, junto a Xisca Perelló y María Isabel Nadal FOTO: ABACA GTRES

Cronología de una pillada

«Lo noté enseguida, porque estoy acostumbrado a fotografiar a Rafa y su mujer cuando realizan este tipo de escapadas y Mery siempre presumía de un cuerpo de deportista, bien fibroso y cuidado», cuenta a LA RAZÓN el paparazzi. La esposa del tenista, a punto de cumplir los 34 años, escogió lucir para la jornada marinera un traje de baño de una pieza en color negro con estampado en tonos azules y blancos de escote asimétrico y corte en la cintura. «Me llamó mucho la atención lo pendiente que Nadal estuvo de ella durante todo el momento. Nunca lo había visto tan cariñoso de manera pública, aunque fuera con sus amigos o familiares. Y ese hecho, para mí, también fue definitivo».

De esa salida en alta mar daba buena cuenta el tenista manacorí en sus redes sociales. En Instagram colgaba una fotografía en la que quizás, de manera intencionada, también daba alguna pista sobre su futura paternidad. Aparecía el grupo en cubierta, Rafa con un bañador de la firma Crabs Company, marca de la que es socia fundadora su hermana, Maribel Nadal, algunos amigos y Mery Perelló. Ésta última, al contrario que sus acompañantes que lucían atuendos veraniegos, optó por ponerse una sudadera sobre el vestido, precisamente para cubrir su barriga. Ese «look» diferente, holgado, sumado a todos los que lució durante los partidos que disputó su marido en París, no eran más que señales inequívocas de que el embarazo comenzaba a ser evidente.

Mery Perelló durante el Roland Garros FOTO: Christophe Ena AP

Tercer aniversario de boda

Tras esas fotografías publicadas por la citada revista no hizo falta esperar a la confirmación oficial para especular e informar sobre el futuro bebé Nadal. El periódico local mallorquín «Última Hora» publicaba que la noticia no pillaba por sorpresa a sus familiares, a los que se les había anunciado el embarazo semanas antes, y que el primer hijo que esperan Rafa y Mery sería un niño. Tras consultar al círculo cercano de la pareja, LA RAZÓN puede afirmar que la joven está ya en el segundo trimestre del embarazo, de unas 18 semanas, y que el nacimiento está previsto para finales de octubre, coincidiendo con el mes en el que Nadal y Perelló celebrarían su tercer aniversario de boda. Además, según ha podido saber este periódico, María Francisca, al finalizar el primer trimestre de embarazo, se habría realizado en una clínica privada de la isla una analítica del ADN fetal para saber, no sólo el sexo de su bebé, sino también para descartar cualquier enfermedad genética del embrión.

Casualidad o no, la exclusiva del embarazo coincidió en el día con el pequeño homenaje que el Govern de las islas había preparado para el tenista, un reconocimiento a la figura de Nadal por ser «el mejor embajador» de la comunidad autónoma y un «deportista único que nos enseña muchísimas cosas y nos hace disfrutar», en palabras de la jefa del ejecutivo autonómico, Francina Armengol, encargada de entregar al homenajeado una litografía de Tomeu Ventayol. Fueron mucho los periodistas, redactores y gráficos que se acreditaron para cubrir el evento y quizás, arrancar esa primera confirmación o las primeras declaraciones de Rafa. Pero la organización y el equipo del tenista de Manacor no admitieron preguntas de los medios. Eso sí, a su llegada, y cuando se le felicitó por la buena nueva y se le preguntó si podía decir algo al respecto, la cara del protagonista mudó a un gesto serio. La discreción siempre ha sido la seña de identidad de la pareja y no les ha gustado ser el centro de la noticia.

El primer hijo en común de Rafa Nadal y Mery Perelló supone la guinda del pastel a una historia de amor que celebra su mayoría de edad. La pareja se conoció siendo adolescentes, pues María Francisca era compañera de pupitre de Maribel, la hermana de Nadal, en el colegio Pureza de María de Manacor. Oficialmente, su relación se hacía pública en el año 2005, cuando se pudo ver a Mery celebrando la victoria de su chico en el torneo de Montecarlo. Desde entonces, han sido inseparables, pero extremadamente discretos.