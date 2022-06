Piqué pierde los nervios y agrede a un paparazzi

La separación de Piqué y Shakira está dando mucho que hablar desde antes de que se confirmara su ruptura. Sin duda, ha sido una de las noticias del año en el mundo de la prensa del corazón y el futbolista y la cantante están en el ojo del huracán mediático. Desde entonces, han salido multitud de informaciones sobre el jugador del F.C Barcelona y otras chicas y ha sido relacionado por unas cuantas mujeres, cada una con su propia historia y testimonio.

Está claro que el ambiente está muy caldeado y Piqué no está llevando nada bien todo lo que está saliendo en la prensa sobre él. El estado de nerviosismo al que está sometido le está haciendo que pierda los papeles en algún que otro momento y, en esta última ocasión, ha pagado con el paparazzi Jordi Martín su frustración. Según han informado desde el programa de ‘Socialité', el futbolista le ha tirado el móvil al suelo y se lo ha roto. Al verse observado y perseguido por el paparazzi, el deportista, que iba de camino al aeropuerto, se ha saltado unos cuantos semáforos para llegar cuanto antes y poder perderlo de vista. Durante el altercado, Piqué ha insultado fuertemente a Jordi Martín al sentirse acorralado.

Piqué y Shakira, en una foto colgada por el futbolista en su cuenta de Instagram

Para bien o para mal, la imagen de Gerard Piqué está siendo manchada por todas las informaciones que han ido saliendo sobre él y sobre su matrimonio y separación con Shakira. La opinión pública se ha posicionado con la artista e incluso el país natal de Colombia ha pedido, como sociedad, al presidente del país que nombre persona non grata al futbolista tras lo acontecido con su estrella nacional. Está claro que ni uno ni otro está pasando por su mejor momento y los nervios están a flor de piel. No se sabe aún nada sobre cómo va a ser el proceso de separación pero, visto lo visto, no va a ser nada amigable y la guerra entre ellos solo acaba de comenzar.

Shakira está dispuesta a regresar a Miami y comenzar allí otra nueva etapa, alejada de Barcelona y de España. La artista, que tenía a la venta su vivienda en EEUU, la ha quitado del mercado, dejando entrever que pondrá rumbo a su antigua residencia cuando terminen sus hijos el curso escolar. Ahora, solo queda esperar para ver como se desarrollan los acontecimientos.