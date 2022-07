Kiosco: Victoria Federica, Belén Esteban y Yulen Pereira, protagonistas de la prensa del corazón

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar escribe su destino rompiendo esquemas y busca su reino en el mundo de la moda. Victoria Federica protagoniza un espectacular reportaje en la revista “¡Hola!” en el que afirma que quiere ganarse su propio título más allá de su familia… y busca su reino en el mundo de la moda. Victoria ha decidido seguir los pasos de su padre, que escribió la primera revolución en la Familia Real convirtiéndose en influencer antes de que esta palabra existiera. De su mano, y aprendiendo de los grandes, siguiendo los desfiles desde primera línea, descubriendo un mundo que le apasiona, Victoria ahora encuentra su lugar. Tradición frente a modernidad. Pasado y futuro unidos en ella.

La misma publicación anuncia en exclusiva el segundo embarazo de Sofía Palazuelo. Según ha podido saber ¡”Hola!”, la duquesa de Huéscar y Fernando Fitz-James volverán a ser padres a finales de año. Palazuelo se encuentra en su tercer mes de gestación. La pareja de aristócratas está muy ilusionada con el proyecto de ampliar su familia y, a pesar de la discreción de la que siempre hacen gala, ya han compartido la noticia de su próxima paternidad con su círculo más íntimo. El nacimiento del bebé llegará poco más de dos años después de que lo hiciera Rosario, su primogéita, quien está llamada a ser la XXI duquesa de Alba.

Además, la revista descubre a la pareja sorpresa del verano: Mario Casas y Aura Garrido. Los actores grabaron juntos una serie entre otoño de 2019 y verano de 2020. Desde que finalizara su relación con la modelo Desiré Cordero -la sevillana que se coronó “Miss Universo España” en 2014-, en invierno, no habíamos vuelto a tener noticias de Mario Casas en el terreno sentimental. Pero, como constatan las fotografías que ahora “¡Hola!” publica en exclusiva, el actor vuelve a disfruta r de un nuevo verano enamorado.

Eva Cobo habla también tras dieciocho años de misterioso retiro, tras la trágica muerte de su hija Carlota, nacida de su relación con Toni Cantó, en un accidente de tráfico, con solo dieciocho años, en enero de 2011.

Belén Esteban regresa tres meses después de aquella fatídica caída en directo en “Sálvame” en la que se rompió la tibia, el peroné y los huesos de unión del empeine. Y lo hace en “Semana”: “Me han puesto 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos”. A Belén le reventó el pie por dentro y estos tres meses han sido un auténtico calvario que desconocíamos hasta ahora. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado”, asegura. Una entrevista dura, difícil, que no va a dejar indiferente a nadie y con la que vamos a empatizar con el sufrimiento de una persona que se negó a saber lo que le había ocurrido y se encerró en sí misma, se abandonó: “Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí”.

“Semana” desvela además los planes que Antena 3 tienen para Sonsoles Ónega, su fichaje estrella. Un contrato que la periodista negoció tan solo dos días antes de anunciarse su cambio a la competencia.

Además, la revista analiza la situación personal que vive Ana María Aldón: sus problemas matrimoniales, su entorno.... todo lo que ha provocado que la mujer de Ortega Cano haya tocado fondo.

La revista “Lecturas” recoge en portada el testimonio del momento! Yulen Pereira, da a la publicación todas las claves de su futuro con Anabel Pantoja, defiende el amor que siente por la sobrina de la tonadillera y, además, rebate las duras críticas que han recibido sus padres. También, en sus páginas te podrás refrescar con las fotos nunca vistas de Victoria Federica, en biquini, durante sus vacaciones en Ibiza.

Chelo García Cortés y su pareja, Marta, atraviesan su peor momento con otro accidente. La situación de la colaboradora de “Sálvame” es cada día más difícil. A su lesión en el brazo se suma ahora el accidente doméstico de su pareja.

Todo ello lo encontrarás en “Diez Minutos”, así como la entrevista más polémica de Ana María Aldón y la sorprendente reconciliación de Marta Riesco y Rocío Flores gracias a Antonio David Flores.