Sylvia Pantoja desmiente que montara “un pollo” a las puertas del hospital de Kiko Rivera

La cantante Sylvia Pantoja ha querido salir al paso de las informaciones del programa Socialité, donde, según ella, han afirmado que fue al hospital a visitar a su primo Kiko Rivera, ingresado hace unos días tras sufrir un ictus.

Según el programa, Sylvia Pantoja montó “un pollo” cuando le negaron el acceso al centro. La sobrina de Isabel Pantoja asegura que ella no solo no acudió a ver a su primo sino que además no es de montar pollo porque “tengo clase para comportarme”. Además, asegura que debería de callarse y ”no tendría que entrar al trapo y hacer como otra persona, pero yo soy así y no puedo con las mentiras” que sobre ella lanzan algunos programas de entretenimiento.

Por su parte, Kiko Rivera continúa ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, recuperándose de este pequeño susto de salud. Y, junto a él, permanece inseprable su mujer, Irene Rosales. Irene confirmó ayer a su salida del hospital que Kiko está en planta, tras pasar unos días en la UCI y que “está estable”. “Hay que tener paciencia y no tener prisa. Aquí está en buenas manos”, confirmaba.

El propio Dj confirmaba en las redes sociales que “el día 20 de octubre este que está aquí ha vuelto a nacer. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla”.

Por su parte, según adelantó Luis Rollán, amigo de Los Pantoja, Isabel Pantoja no puede visitar a su hijo a consecuencia de las recomendaciones del personal médico, ya que según esta fuente precisa “estar muy tranquilo y sin estrés”. No obstante, ambos han mantenido contacto a través de una llamada telefónica.

La que sí ha visitado a su primo ha sido Anabel Pantoja, que ha viajado hasta Sevilla para estar cerca de él. “Te quiero prima”, ha compartido el DJ tras la visita de la sobrina de la tonadillera.