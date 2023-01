El último y emotivo adiós al Rey Constantino y Tamara Falcó e Íñigo Onieva, protagonistas de las revistas del corazón

La revista “¡Hola!” publica las imágenes del último y emotivo adiós al Rey Constantino II, en un funeral digno de reyes. El príncipe Pablo, nuevo jefe de la Casa Real, estuvo al frente de los preparativos y recibió a todos los invitados a las puertas del templo. Perdió el trono hace cincuenta años, solo tenía el título de rey y no hubo funeral de Estado ni honores, pero, igualmente, fue despedido por todas las Casas Reales de Europa, reinantes y no reinantes.

La misma revista confirma la relación de Aitana y Sebastián Yatra. El pasado sábado, cenaron juntos, en compañía de la madre de Sebastián y la prima de Aitana. Además, el intérprete de “Tacones rojos” está haciendo vida en la nueva casa de la artista. Desde que Aitana rompió con Miguel Bernardeau no han parado de crecer los rumores sobre una relación entre la intérprete de “Formentera”y Sebastián Yatra. Especialmente, desde que el cantante colombiano acudiera al concierto que Aitana ofreció el pasado 20 de diciembre en Madrid e intentara jugar al despiste. Fue Tamara Falcó quien lo desveló al compartir una fotografía con Aitana y Yatra. La situación se hizo más evidente cuando los dos viajaron a Londres con unos amigos para empezar el año juntos.

Otra pareja que sigue viendose en Madrid es la formada por Luis Miguel y Paloma Cuevas. Ambos salieron a cenar con los duques de Anjou y Raúl González y Mamen Sanz. La amistad que une a Luis Miguel y Paloma Cuevas desde hace años parece que se está convirtiendo en algo muy especial. Ambos son muy discretos en su vida privada y, mientras numerosas publicaciones mexicanas apuntan a un compromiso de la pareja, ellos siguen guardando silencio.

Melissa Jiménez y Dani Martínez, una amistad especial y una nueva ilusión, publica “¡Hola!”. El actor y la periodista disfrutaron de un agradable paseo por Madrid mientras avistaban pisos en alquiler. Dicen que los cuarenta son los nuevos treinta, pero es que, además, Dani Martínez se ha declarado, en más de una ocasión, un eterno adolescente. El pasado día de Navidad, el leonés cambió de década y, sí, hasta para el más díscolo llega un día en el que la vida hay que tomársela en serio, echar raíces, buscar casa… Quizá, es lo que estuviera haciendo, hace unos días, tal y como vemos en estas fotos en exclusiva. Con el móvil en mano, avistando pisos en alquiler, apuntando teléfonos… Tranquilamente, eso sí, mientras daba un paseo con su amiga.

La Reina Sofía, día de turismo en familia antes del último adiós a su hermano, Constantino de Grecia, publica la revista “Semana”. En mitad del dolor por la muerte de Constantino de Grecia, la Reina Sofía recorrió con sus hijas y sus nietos el Acrópolis de Atenas.

Además, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote posan por primera vez en familia: «Nos gustaría hacer un reality en Ambiciones».

En “Lecturas” podrás ver las fotos inéditas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el Polo Norte, donde sellaron su reconciliación. ”Espero que Íñigo no me falle”, aseguraba la marquesa de Griñón a punto de tomar el avión de vuelta a casa. Regresaba con Íñigo y un montón de recuerdos de una escapada con la que, lejos de todos y de todo, han dejado claro que apuestan de nuevo por su amor. Y no hay más que verles. Tamara e Íñigo nos han dejado sus imágenes más románticas. Alojados en un hotel boutique en el que han contado con la intimidad que buscaban, han disfrutado de cenas, copas y besos junto al calor del fuego de la chimenea, de paseos en trineo y de paisajes increíbles. “Nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina”, compartía Tamara en las redes.

Froilán de Marichalar, hijo de la infanta Elena, ya ha viajado a la capital de Emiratos Árabes, donde vivirá con su abuelo hasta el verano. La revista Lecturas publica las fotos exclusivas de su marcha.

Antonio David Flores se lleva a su hijo a vivir con él en Málaga destaca “Diez Minutos” en portada. El ex guardia civil y Rocío Flores han decidido que el joven deje de residir con Olga Moreno como hacía tras la separación de su padre y la sevillana. Al parecer, el ex colaborador está cansado de que la sevillana “se colgara medallitas por cuidar al joven” y David ya vive en la casa alquilada de su padre en la capital malagueña.

Además, Lara Álvarez sale a la calle en pijama y todos los detalles del funeral de Constantino de Grecia.