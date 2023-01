Alba Carrillo, sin miedo contra Jorge Pérez, responde a la advertencia del burofax

Alba Carrillo ha sido la última invitado en sentarse en el ‘Deluxe’ para someterse a un test de personalidad y no ha dudado en responder a todas las preguntas que le han hecho los colaboradores sobre lo sucedido con Jorge Pérez tras su polémico affaire en la fiesta de la productora ‘Unicorn’ el pasado diciembre y que pusieron a los dos en el ojo del huracán mediático. La televisiva, después de una semanas de revuelo, se alejó durante unos días de los medios para desconectar, pero ahora a vuelto a la pequeña pantalla para continuar con su trabajo.

Como era de esperar y como tiene acostumbrada a la audiencia, contestó sin ningún tipo de tapujo al burofax que le llegó del guardia civil. “Me ha llegado y es contestable, pero la publicidad se paga. Y yo llevo en el Fresh desde el primer día” señalaba. “En el burofax me pedía que dejase de hablar cuando llevaba un mes fuera de la tele. No sé cómo no tenga cámaras en mi casa... También me ponía que me retracte cuando en el ‘Deluxe’ yo dije que no me acosté con él... La tensión se puede resolver de muchas maneras, yo ya lo vi en la fiesta. ¿Qué relación íntima tuve con él?” dijo con mucha ironía y sin miedo. “A la cárcel voy todos los martes, tengo un club de lectura” sentenció sobre el asunto.

Alba Carrillo y Jorge Pérez FOTO: USG GTRES

También quiso dedicarle una pulla a Alicia Peña, la mujer de Jorge Pérez, aunque de manera indirecta. . “Abre la puerta y le dices ‘adiós, chico’. No me lo como otra vez y atento contra la otra”, dijo con humor, hilando así la canción de Shakira contra Piqué y relacionándola con lo que le sucedió a ella con el ganador de ‘Supervivientes’.

Ahora, Alba Carrillo se quiere centrar en su trabajo como colaboradora de televisión pero no quiere ser el centro de ninguna trama. Respecto a su situación sentimental actual, también se ha mojado. “Mi sueño siempre ha sido tener a alguien con la que formar una familia, pero ya no lo busco. Los sueños están bien, está bien tenerlos pero a veces se pueden cambiar. Tengo mi familia y puedo tener más familia si yo quiero, yo solita”, confesó.