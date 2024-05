Carlo Costanzia acusa a Mar Flores del fracaso con su hijo: sus duras palabras

Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de ‘De viernes’ superando sus reticencias a hablar con los periodistas, a la que considera “terroristas de la información”. Lo hace con la firme intención de salvar a sus tres hijos de las críticas por sus graves problemas de la justicia, Carlo condenado por estafa y los menores, Pietro y Rocco, en prisión por supuesto intento de asesinato a la espera de juicio. Él considera que sus hazañas no son tan graves como se han pintado en la prensa española y ha tratado de minimizar sus acciones, aunque lo ha tenido difícil. Más convencido se ha mostrado a la hora de poner su diana en Mar Flores, su exmujer, a quien considera culpable de muchos de sus males. No guarda un buen recuerdo de la modelo con la que compartió su vida y con la que tuvo un hijo, a quien ve víctima de las malas decisiones que se tomaron en su día, pese a sus intentos desesperados de protegerle.

Tras 20 años guardando silencio, por fin lo rompe a golpe de exclusiva y con Mar Flores en el punto de mira de sus declaraciones. Su divorcio fue muy mediático, algo que, según él, pasó factura en su primogénito, hasta el punto de sumirle en una profunda depresión y graves problemas de adicciones. “Yo, personalmente, he hecho todo lo que estaba en mis medios y capacidades para intentar protegerle. Vivimos en una época surrealista”, es su excusa para salvarse de las críticas en plató sobre su desempeño como padre, con sus tres hijos con problemas judiciales: “Cuando Carlo sufrió bullying, cuando yo me separo, yo no soy la persona que vive con Carlos, porque le veía cada quince días”, ataja para desvincularse de las malas decisiones de, al menos, el mayor de sus vástagos. Con ello, culpa directamente a la madre de lo que sucedió por aquel entonces y de donde cree que vienen todos los entuertos.

Pese a la inquina que guarda a Mar Flores, no quiere avivar la polémica con ella. Eso sí, desde el inicio de su entrevista ha repetido en varias ocasiones que se sienta en el plató para responder a la dura entrevista de su ex en una revista del kiosco rosa, para él, demoledora. “No voy a entrar en todo lo que ha pasado, no voy a desenterrar”, mantiene cuando llega la hora de hablar de su pasado conyugal con una de las modelos más mediáticas de España. ¿Se arrepiente de haber vivido tan intensa historia de amor? Es contundente a la hora de afrontar la pregunta planteada por los colaboradores: “Siempre se cometen errores. Me arrepiento de que mi hijo haya sufrido, por mi parte soy responsable”, reconoce.

Al final ha entrado en materia y ha mostrado su asombro al hecho de que su exmujer haya cargado contra él en el kiosco rosa: “Después de más de veinte años, ¿por qué? Yo no soy nadie para opinar lo que hace la señora Mar Flores. ¿Por qué tiene que hacer una entrevista? Para ponerme a mí en evidencia y acusar a mis padres”, dice, aunque le recuerdan que en la citada entrevista la modelo no llega a decir nada malo de los que fueron sus suegros. Además, habló sobre el vínculo de su hijo Carlo con su madre y si él es conocedor de las veces que se ven: “Mi hijo no tiene que rendirme cuentas de lo que hace con su madre. Otra cosa son los problemas que he tenido yo con ella”, mantiene.

Eso sí, después Carlo Costanzia quiere dejar claro que en todo momento lo que ha hecho estos años ha sido defenderse de los ataques de Mar Flores. No importa que él también lanzase dardos envenenados contra su ex, como así le han recordado los periodistas presentes en ‘De viernes’, él cree que era solo una mera defensa al verse sobrepasado por la atención de los medios de comunicación: “Cuando tú eres acusado diariamente y te carga en tu vida profesional, tenéis que pensar también en esta dinámica. Yo me defendía de cuando me acusaban de cosas que no había hecho”, se limita a reconocer esta parte de responsabilidad en una batalla mediática que animó el candelero informativo en los años 90. Ahora, dos décadas después de su silencio, seguramente el asunto vuelve a estar de plena actualidad, pues ya se espera la contestación de Mar Flores a sus pullitas y acusaciones.