Alejandro Sancho prepara un homenaje para su madre, María Jiménez: "Voy a hacer por mi madre lo que no he hecho por mi padre"

Alejandro Sancho, el hijo de María Jiménez y Pepe Sanchoprepara un concierto en memoria de su madre que tendrá lugar en la Cartuja Center de Sevilla, el próximo 14 de marzo. María Toledo, Tamara, Melody, Argentina o Falete son algunos de los artistas confirmados a este homenaje a la artista que falleció hace medio año a los 73.

El hijo de la artista está muy ilusionado con este homenaje ya que además sus beneficios "serán para las mujeres maltratadas". "El mejor recuerdo que me queda de ella es su amabilidad, su entrega a los demás, su empoderamiento, su forma de ser", afirma Sancho.

"La echo muchísimo de menos y me cuesta hablar de ella porque me pongo triste, aunque intento estar en el lado positivo del duelo", comenta y, después, añade: "Voy a hacer por mi madre lo que no he hecho por mi padre...".