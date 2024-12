Los cambios físicos que ha vivido David Bustamante estos últimos 20 años

Han pasado más de 20 años desde que la opinión pública conoció a un jovencísimo David Bustamante gracias a su participación en la primera edición de “Operación triunfo”, el talent show de Televisión Española que lo catapultó a la fama. Entonces era un chico de 18 años que se dedicaba a la construcción y provenía de una familia humilde, y no podía imaginar que se acabaría convirtiendo en uno de los cantantes más conocidos del país, una carrera que, además, ha logrado mantener, a diferencia de otros excompañeros suyos.

A lo largo de estos más de 20 años, su imagen ha sufrido importantes cambios por el inevitable paso del tiempo. Poco queda ya de aquel Bustamante de pelo largo y sonrisa tierna pero imperfecta, uno de los aspectos de su físico que menos tiempo tardó en corregir. Solo unos meses después de pasar por la academia de “Operación triunfo”, el artista cántabro se puso en manos expertas para mejorar su dentadura con carillas, un tratamiento que ahora le permite lucir unos dientes blancos y perfectamente alineados.

David Bustamante en "Operación triunfo 1" TVE

Sin embargo, es el peso lo que más cambios de imagen ha provocado a Bustamante. Él mismo se ha pronunciado sobre este asunto en más de una ocasión, confirmado que intercala temporadas más fit con otras en las que se cuida menos. “Sí, estoy en un momento de disciplina total y me cuido mucho porque hay que estar a tope con lo que se viene y con la gira. Yo siempre trato de cuidarme, pero, claro, a veces me como más bollos de pan de los que debería”, comentó en una de sus últimas visitas a “El Hormiguero”.

Una de las épocas en las que mejor aspecto presentaba fue durante su relación con Paula Echevarría. Eran la pareja de guapos del momento y los dos lucían una figura de portada de revista. De hecho, sus imágenes veraneando en Ibiza fueron de lo más comentadas en los medios de crónica social, tanto por la envidiable figura de la actriz como por los abdominales esculpidos por los dioses del cantante.

David Bustamante y Echevarría en Formentera larazon

Paula Echevarría y Bustamante lucen tipo en Ibiza larazon

Sin embargo, y posiblemente a raíz de su divorcio, Bustamante dejó aparcado el estricto entrenamiento al que antes se sometía y cogió algo de peso. Unos kilos que no le restaron atractivo pero con los que él no se sentía cómodo, así que en 2021 decidió retomar su rutina de ejercicio y perdió la friolera de 26 kilos. Eso sí, lanzó un valioso y necesario mensaje para abogar por sentirse bien con uno mismo diga lo que diga la báscula: “Hay etapas en las que uno tiene una vida más sedentaria porque estás más apático o más triste y simplemente no te apetece entrenar. Hay que respetar los momentos y el tiempo. Todos tenemos un espejo en casa y no debemos comentar el aspecto físico de la otra persona, ni decirle si ha adelgazado o engordado”.

Ahora, con 42 años cumplidos el pasado marzo, Bustamante se encuentra en un muy buen momento profesional y vital, dicha que se refleja también en su aspecto. El cantante no borra la sonrisa de su rostro, aunque su última actuación en un concierto ha sido de lo más comentada por el peinado que lucía: una larga melena suelta. Quizás sea su frondoso pelo lo que más invariable ha permanecido a lo largo de los años. Está claro que la alopecia no será un problema para él.