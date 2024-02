¿Canta Shakira a su nuevo amor? Pistas sobre Julian Edelman en su nueva canción

A Shakira le gustan los deportistas. Al menos eso es lo que sospecha la prensa al otro lado del charco, que cada vez que se acerca a un hombre afín a cualquier deporte se lo adjudican como posible nuevo amor y sustituto de Gerard Piqué en su corazón. Así pasó con su instructor de surf, con el que compartió divertidas jornadas en las playas de Cantabria. También con Lewis Hamilton, piloto con el que se dejó fotografiar y fue protagonista de cierta polémica, acusada de buscar acercarse para poner celoso a su ex. Pero ahora suena con fuerza otro nombre, el deJulian Edelman, un afamado jugador de fútbol americano con ha posado sonriente ante la cámara el día de su cumpleaños. Ahora bien, ¿le ha dedicado ya frases en su última canción?

Julian Edelman con Shakira Instagram

El escándalo y los rumores sobre un posible ocupante en el maltrecho corazón de la cantante colombiana surgieron tras la fiesta de su 47 cumpleaños. Ella compartió numerosas instantáneas de la celebración y mostró la felicidad de verse rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, una foto llamaba poderosamente la atención de todos, pues posaba muy sonriente con Julian Edelman, muy famoso en Estados Unidos por su carrera deportiva vistiendo la camiseta del New England Patriots de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Se retiró en 2021 y ahora tiene la misma edad que Gerard Piqué, 37 años, y ahora trabaja como colaborador deportivo en un programa de la Fox.

Pero lejos de la foto que ha dado mucho que hablar, algunos testigos de la fiesta de Shakira también han destacado la actitud cercana y cómplice de la que hizo gala con el futbolista. Pero, es más, ya hay quien considera que la cantante le ha reservado algunas estrofas de su última canción. Y es que después de muchos temazos cantando al desamor, con reproches varios a Gerard Piqué, a Clara Chía y a los que fueron sus suegros, ahora ha comenzado a cantar también a una nueva ilusión. “Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo”, entona y destacan desde ‘Mundo Deportivo’.

¿A quién va dirigidas estas frases? Shakira ha querido jugar al despiste o comienza a señalar a Julian Edelman como nueva ilusión. Sea como fuere, parece que el futbolista americano conoce muy bien la situación por la que afronta la artista, pues él también es padre separado. Tuvo a su hija Lily con la modelo sueca Elle Rose, aunque el final de su historia de amor llegó incluso antes del alumbramiento de su princesa. Sea como fuere, están en situaciones parejas, aunque quizá esto no sea el motivo que les juntó en el cumpleaños de la colombiana y menos aún en una fotografía que es ya viral y de la que todos aún días después.