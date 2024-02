Carla Barber da el primer parte de salud de su hijo tras salir de quirófano

Carla Barber no solo ha amasado millones de euros siendo una de las doctoras de medicina estética más populares de nuestro país. También por haber participado en ‘Supervivientes’, haber tenido sonados romances que copaban titulares por doquier y por su faceta como influencer. Esta última le hace abrirse en canal y compartir detalles de su intimidad, como es la preocupación que le inquieta por la salud de su hijo mayor, Bastián. De hecho, era tal la desesperación que mostró en su cuenta personal de Instagram, que incluso alertó de que el pequeño “está bastante mal” y que era preciso operarle.

Carla Barber y su hijo Bastian Redes sociales

Ahora, semanas más tarde, la doctora ha querido dar un nuevo parte de salud del pequeño tras haber pasado por quirófano. Y es que eran muchos los que deseaban conocer cómo se estaba recuperando y cómo se encontraba, tras la alarma generada en un primer momento. El pequeño, fruto de la relación de la ex Miss con el empresario Joseph Rodríguez, tenía poco menos de dos años cuando comenzó a dar muestras de malestar. “Bastián está bastante mal. Tiene terrores nocturnos. No respira bien. Ronca, duerme con el culo en pompa y bueno… Se despierta, además, no para de llorar”, narraba a través de un vídeo Carla la situación que llevó a su hijo a ser intervenido. Todo fue un éxito.

“Ya estamos en casa. Todo ha salido estupendamente. Gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño. En especial a todas las mamás que habéis pasado por lo mismo y me habéis escrito tranquilizándome. Os lo agradezco de corazón”, aseguraba Carla Barber a través de sus redes sociales. Quería tranquilizar a todos sus seguidores, que suman más de un millón, que estaban preocupados por cómo había salido la operación de su hijo. Estas palabras, como era de esperar, se han acogido con mucho cariño entre sus fieles.

Story de Carla Barber Instagram

Y es que Carla Barber lo pasó muy mal con la idea de tener que meter en un quirófano a su pequeño de casi dos años. Aunque ella esté muy familiarizada con las cuestiones quirúrgicas por su trabajo, no deja de preocuparse como madre. Así lo expresaba ella: “Estoy un poco acojonada porque es una cirugía y dicen que lo pasan mal. Después es muy doloroso. Es algo que, lamentablemente, tenemos que hacer y a ver si el pobre ya puede dormir y descansar. Y nosotras. Que menos mal que tengo a mi madre, porque si no, sería imposible”, se desahogaba la doctora ante su horda de fans.