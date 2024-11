La cena doble de Belén Esteban y María Patiño con sus parejas en una cervecería de Madrid: "Nuestros amores"

Belén Esteban y María Patiño mantiene una estrechísima relación de amistad a lo largo de los años. Además de ser compañeras de plató y de compartir la misma profesión, la presentadora de "Ni que fuéramos Shhh" y la colaboradora disfrutan siempre que sus agendas se lo permiten de su tiempo libre juntas.

En esta última ocasión, Belén y María tuvieron una cita doble junto a sus respectivas parejas en una conocida cervecería del centro de Madrid. Tras la velada, la de San Blas compartió un story en su perfil de Instagram en la que aparecen los cuatro disfrutando de una cerveza después de trabajar. "Feliz noche, María Patiño, y nuestros amores", ha escrito la colaboradora en la imagen.

Belén Esteban y María Patiño, de cita doble con sus parejas en un bar de Madrid Instagram

El camarero del establecimiento, muy agradecido y feliz por la visita de Belén y María, también se ha fotografiado con las televisivas. Además, el perfil oficial del local ha publicado una fotografía con la de San Blas.

Amigas por encima de todo

Aunque Belén y María son muy diferentes y discuten muy a menudo, lo cierto es que ambas son muy amigas y su amistad prevalece por encima de todo. Así habló la de San Blas en "El Hormiguero" sobre la presentadora de "Ni que fuéramos Shhh": "Somos amigas no, somos familia. Yo todos los días a las 9 de la mañana la llamo para ver como está. Si no me llama, porque María se cuida mucho, va a su gym y tal, la vuelvo a llamar. Hay días que no me lo coge y hablamos al día siguiente, pero yo me peleo mucho con ella. A mí me gusta la relación que tengo con María porque es una persona que me quiere muchísimo, pero si ve algo malo en mí me lo dice, no se corta un pelo, igual que yo con ella. Yo creo que esta es la verdadera amistad".