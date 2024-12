Christina Rapado se redime con "Diez mil puñales": "Es una catarsis"

Si hay una artista polifacética en este país esa es Christina Rapado. Tras triunfar con “Sole”, el cortometraje que protagoniza en el que también participó Antonio Resines, acaba de publicar “Diez mil puñales”, un tema que se ha convertido para ella en una suerte de “catarsis personal” y que como los anteriores habla de una época concreta de su vida.

“Era un momento en el que me sentía sola y que mi único objetivo era estar por estar, para que la gente no se olvidara de mí. Fue una etapa en la que tuve que luchar y correr para estar en los medios y que nadie se olvidara de mí”, expone Rapado a LA RAZÓN.

Se trata de un tema que compuso durante el confinamiento de la pandemia de coronavirus, un momento en el que dedicó parte del tiempo a la introspección y la reflexión que dieron lugar a otras canciones autobiográficas. “Esta catarsis la hice estando sola en el confinamiento, en una casa que tengo en la playa en Torrevieja. Aproveché ese encierro para crear, y de ahí han salido temas muy autobiográficos como ‘Mujer sin karma’, ‘Camilo Camilín’ y ahora este, ‘Diez mil puñales’. Todos los temas que he creado en el confinamiento están basados en hechos reales, hablo de mis vivencias y trapos sucios. Son como una biografía cantada”, señala.

En principio, estaba pensado que “Diez mil puñales” formara parte de la banda sonora original de “Sole”, pero finalmente se ha lanzado por separado, aunque sí estará incluida en la versión física del disco del cortometraje que saldrá a la venta.

Rapado hace de sus canciones una especie de confesión pública que le ayuda a pasar página y comenzar un nuevo capítulo de su vida en el que, asegura, ya no tienen cabida las polémicas ni los escándalos televisados: “Me sirven como una redención, porque no tenemos que olvidar de dónde venimos. Yo, en vez de ir a una iglesia a confesarme, prefiero esta redención pública”.