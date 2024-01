Se desvela cómo y por qué se prohíbe a Malena Gracia dar su último adiós a Arévalo

Como cabría esperar, son momentos difíciles para los seres queridos de Paco Arévalo. El cómico perdía la vida este miércoles 3 de enero sin previo aviso, pues su salud no hacía presagiar el fatal desenlace. Se cree que un infarto fulminante ha acabado con su vida, pero mientras esperan el resultado de la autopsia, familiares y buenos amigos se despedían de él en el tanatorio de Los Naranjos de Valencia. Hasta allí se han desplazado muchos rostros conocidos, como Rappel, Francis Montesinos, Carmen Alcayde, ‘El Soro’ o Juan José Padilla. Pero también quiso presentar sus respetos en la capilla ardiente Malena Gracia, quien fuese novia del humorista tras años de amistad y que ha sido expulsada del recinto fúnebre.

La familia de Paco Arévalo no quería que Malena Gracia llorase su pérdida junto a ellos. Es por eso que le han prohibido la entrada, como así confirmaba ella a la salida del tanatorio echa un mar de lágrimas: “Se han portado muy mal. No quiero hablar, no me lo esperaba”, decía la vedette sin poder contener la emoción. “Ha ocurrido algo muy feo hoy, no lo voy a contar, pero es horrible. Me voy súper mal, súper disgustada. No quiero hablar, perdonadme, pero es que estoy muy mal, no me lo esperaba y creo que no me merezco esto”, añadía descompuesta.

Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no le han dejado dar su último adiós a Arévalo? El hijo del cómico ya se ha pronunciado al respeto y ha sacado a todos de dudas. En conversación con el programa ‘TardeAR’, Paco Rodríguez ha detallado que las primeras horas sin su padre están siendo difíciles, “con altibajos, intentando poco a poco asimilar y pues eso. Han sido muchas las muestras de cariño. Han venido de Madrid, de toda España, de México, Chile… Era una persona muy querida en su profesión y eso la gente lo ve reflejado. Era una persona que tenía una sonrisa para todo el mundo y así me gustaría que se le recordara”.

Sin embargo, la polémica también ha estado presente en este último adiós. Al ser preguntado por lo sucedido con Malena Gracia, el hijo de Arévalo no ha podido evitar mostrarse algo enfadado en su respuesta: “No lo sé, no tendría que haber venido aquí. No tendría que haber venido. Es una mujer que ha puesto verde a mi padre en todos los sitios, ¿qué hace aquí?”. Al final, él mismo se responde su propia pregunta, al asegurar que la vedette “estaba buscando protagonismo. Ha esperado a que viniera para hablar con vosotros para montar un espectáculo”, mantiene ante las cámaras de Telecinco.

Además, ha querido dejar claro que a Malena Gracia no se le ha expulsado de malas maneras, sino de forma cordial: “Nadie la ha tratado mal ni nada malo. Simplemente mi prima ha hablado con ella. Mi prima es muy educada y no la han echado, pero merecerse este trato por mi parte, sí que se lo merece. A mí no me es agradable ver a esa persona por televisión diciendo lo que ha dicho de mi padre. Una persona que hace eso no entiendo para qué viene aquí”, se reafirmaba en sus motivos para no querer llorar su pérdida junto a una persona que entiende que no supo querer a su padre.