Michelle Salas, hija de Luis Miguel, reconoce que no ha tenido una vida fácil

A tan solo unos días de su boda con Danilo Díaz, Michelle Salas reflexiona sobre su vida y lo agradecida que está a todos los que la van a acompañar ese día, en Italia. En la cuenta atrás para el gran momento, la hija de Luis Miguel ha utilizado su perfil de Instagram para compartir una reflexión.

"Estoy orgullosa de ti. Estás librando batallas que nadie conoce, enfrentando traumas pasados, descubriendo tu dirección, tratando de mostrarte y construyendo relaciones más sanas. Mientras tanto estás trabajando para alcanzar tus sueños, incluso en noches sin dormir. La vida no es nada fácil, pero aquí estás, caminando hacia un futuro mejor para ti y tus seres queridos, a pesar de los obstáculos que te agobian", dice Michelle. Un enigmático mensaje con el que Michelle parece querer agradecer estar en el camino correcto, además de destacar el esfuerzo que está haciendo para que así sea.

La influencer no fue reconocida por su padre hasta que no tuvo 18 años lo que hizo que su infancia no fuera la de una niña normal.