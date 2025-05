Elena Tablada firme en su conflicto con Rosanna Zanetti: desvela cómo se llevan ahora

Elena Tablada ha regresado a un plató de televisión para hablar sobre los golpes que le ha propinado la vida. En ellos juegan un papel decisivo sus exparejas y padres de sus hijas, David Bisbal y Javier Ungría, con los que ha batallado judicialmente y mediáticamente en muchas ocasiones. Más de las que le gustaría. Especialmente con el cantante almeriense, con el que le ha costado mucho llegar a una tregua por el bien de su hija. Ahora las cosas han cambiado.

La diseñadora se sienta en ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3 para recordar algunos de sus conflictos más polémicos. No ha pasado por alto aquel que le enfrentó al marido de Rosanna Zanetti por un tema viral. No tenían la misma opinión sobre la conveniencia o no de mostrar a su hija en común en redes sociales. Enseñar su rostro al mundo de la menor era un punto que desagradaba al padre, mientras que la madre no veía problema alguno y desafió en varias ocasiones a su ex. Esto les hizo enzarzarse en una guerra en la que Rosanna entró de lleno.

David Bisbal y Rosanna Zanetti en una imagen de archivo larazon

Elena Tablada recuerda su conflicto con Bisbal y Zanetti

Dentro de un repaso ingente por los momentos clave de su vida, se hizo hincapié en lo vivido con David Bisbal. Muchas son las veces que ha aclarado que ella no le quitó el novio a Chenoa y que no se conocieron siendo ella la presidenta de ningún club de fans. Pero lo que más controversia les perseguía era la batalla por su hija Ella. Un conflicto que le hizo plantar cara no solo a su ex, sino también a su actual pareja y madre de sus hijos. Sobre esto ha sido preguntada directamente la entrevistada, que no esquiva la cuestión sobre si ha reconducido su relación con la modelo.

“Hubo un conflicto con una foto y la cosa se puso turbia. Él no me dejaba enseñar a mi hija en redes y no estamos de acuerdo con eso e incluso a día de hoy no estamos de acuerdo, pero yo por respeto no lo hago para evitar problemas”, reconoce Elena Tablada, que pone de relieve que no ha sido ningún juez quien le ha obligado a esconder a su hija en sus perfiles públicos: “No porque me lo dijera ningún juez, porque el juez no dictaminó ninguna sentencia en mi contra”. Aunque a punto estuvieron de llegar a los tribunales por esta cuestión tras varios desafíos y enfrentamientos públicos, al final se impuso la cordura y el buen juicio.

“En la vida los golpes que te dan o te levantas o te arrastras el resto de tu vida. Yo soy una persona muy resiliente y enseguida estoy de pie y cogí e hice un retiro de cinco días y me fui a Marruecos”, desvela cómo se repuso de la polémica con David Bisbal y Rosanna Zanetti. “Dentro de todo lo que aprendí en ese viaje fue decir le voy a mandar un mensaje a la mujer de mi ex y decirle que no importan los conflictos que hayamos tenido. A día de hoy le agradezco que trate bien a mi hija, que la peine, que la ayude. Yo soy una persona de no tener conflictos”, recalca cómo ha mejorado su relación por el bien de su niña: “Ahora nos hablamos, comentamos cosas de la adolescencia, lo típico. El padre de mi hija es él y es con el que tengo que hablar las cosas. Limé una aspereza que era innecesaria. Decidí barrer y liberarme”.