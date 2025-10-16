Alberto Herrera y su fiesta de pijamas con Rocío Crusset la noche antes de su boda

La familia de Mariló Montero y Carlos Herrera están preparando ya las pamelas para el gran día. Alberto Herrera se casa con su novia, Blanca Lladres, en una boda que está acaparando todas las miradas. Comenzó siendo un rumor en la redacción del locutor, un mero comentario entre compañeros de trabajo, pero que pronto dio el salto a los titulares. Tras meses jugando al despiste, finalmente confirmaron sus planes de darse el ‘sí, quiero’, lo que ha provocado que la familia esté feliz, pero también entre las ansias de contarlo todo y la necesidad de callar.

Mariló Montero ya ha dado algunas pistas sobre cómo será la boda de su hijo, más íntima de lo que a ella y a su exmarido les habría gustado. Muchos son los amigos de la familia que no podrán estar presentes, como ya dejaba claro el novio al meterle tijera a la lista de invitados. Tan solo los más cercanos e íntimos, su núcleo de confianza, será testigo de su mágico día. A esos a los que ha pedido ya total discreción, aunque a veces sea imposible morderse la lengua. Eso le ha pasado a Rocío Crusset, la hermana del novio, que ha roto su silencio y ofrece algunos detalles sobre cómo será el enlace. También la fiesta previa, que será algo así como una fiesta de pijamas.

Blanca Llandres y Alberto Herrera. Gtres

Rocío Crusset, ansiosa ante la boda de su hermano

Este sábado 18 de octubre tendrá lugar la ceremonia de boda de Alberto Herrera y Blanca Lladres. Por supuesto, todos los preparativos están listos y se ha pensado hasta el más mínimo detalle para que los novios se juren amor eterno y sus invitados disfruten de la velada. Una jornada nupcial que dará comienzo al mediodía en la basílica menor de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, donde se han citado ambas familias para acompañar a los contrayentes. Después todos se trasladarán a la Finca Marbella para el tradicional banquete y la fiesta con barra libre para festejar el feliz acontecimiento.

Alberto Herrera y Blanca Lladres han querido ser muy discretos en los preparativos de su boda. Han hecho lo posible para frenar el interés mediático, aunque su familia no ha ayudado. La última en hablar ha sido su hermana Rocío, a través de una entrevista a la revista ‘Vanity Fair’: “Estamos muy felices. Va a ser una boda muy tranquila, muy íntima y muy familiar. Tengo ganas sobre todo de la noche de antes, aunque no habrá preboda, pero dormiremos juntos mi hermano, sus mejores amigos y yo y va a ser muy especial. Mi cuñada es maravillosa y la quiero muchísimo. Y yo todavía no tengo vestido”, desvela la modelo.

Rocío Crusset en el desfile de la MBFW de Madrid Gtres

Ya se han filtrado algunos detalles sobre los preparativos de la boda. Más allá de los enclaves que servirán como telón de fondo a su mágico día, los novios desean que sea una jornada perfecta para sus seres queridos. De ahí que les den libertad de elegir su look nupcial, tan solo limitando el uso del blanco para las mujeres. Los hombres pueden prescindir de la corbata, mientras que se les recomienda a todos llevar zapato cómodo para que nada les impida bailar hasta la madrugada. Eso sí, siempre respetando el medio ambiente, por eso se ha prohibido lanzar confeti o arroz, que contamina y ensucia un bonito día.