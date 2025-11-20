Gloria Camila da una lección de salud mental a Ana María Aldón tras declararle la guerra

En todas las familias se cuecen habas, suele decirse, pero parece que es un plato estrella en casa de los Ortega. Una vez más, Gloria Camila tiene que atender sus trapos sucios en el plató de ‘El tiempo justo’, en calidad de colaboradora estrella. Así lleva haciéndolo las últimas semanas desde que regresase de Honduras tras participar en ‘Supervivientes All Stars’. Volvió siendo anunciada como fichaje estrella de Joaquín Prat y, de paso, respondiendo a al enésimo reproche de Tamara, la hermana de Michu. También a Gema Aldón, quien la culpaba de haber empujado supuestamente a su madre al suicidio.

Ana María Aldón no sabía dónde meterse, aunque debía dar la cara en su trabajo en ‘Fiesta’. La colaboradora ha tratado de echar balones fuera y no entrar en nuevos conflictos con la hija de Ortega Cano, pues ya ha sufrido mucho por ello. Dejaba a su hija sola frente a sus propias palabras, por las que se han anunciado ya demandas. Pero después de semanas aguantando el temporal, la también diseñadora terminó estallando este fin de semana en su programa. Lo hizo declarándole de nuevo la guerra a Gloria Camila quien, hoy, le responde con igual contundencia.

Gloria Camila y Ana María Aldón, a la gresca

La exmujer del torero acusa a la hija de mentir. Decía estar mordiéndose la lengua durante mucho tiempo, porque deseaba centrarse en esta nueva etapa de su vida. Pero no aguantaba más y ha terminado estallando: “No me las quiero dar de víctima, pero es que he sufrido”. Quiere zanjar con el pasado, pero éste siempre vuelve y le remueve el dolor que experimentó. Es por eso que desde ‘Fiesta’ quiso decir en qué puntos mienten: “No es que te quedases sola en Madrid, pues te quedaste con tu novio. Y no es que Marina se vino conmigo a cuidarme a mí y a mi hijo, es que cuando iba a ver a tu padre, mi hijo no se podía quedar solo porque tenía un año y medio. No lo podía llevar allí. Allí iba solamente una vez”.

Ana María Aldón también niega que entrase bajo tratamiento médico a la familia Ortega: “¿Qué yo iba medicada? ¿A ti quién te ha dicho eso? Te lo has sacado de la manga para echarme más mierda encima. Ya está bien con jugar con la salud mental de los demás (…) Es mentira que yo llegase medicada. Lo que es verdad es que me encontré una familia destrozada y sí, mi hija tenía problemas conmigo en la adolescencia, los mismos que has tenido tú con tu padre”. Ya no está tan conciliadora, pues ha estallado de nuevo la guerra, aunque se mantiene firme en que desea que reine la paz por el bien de su hijo.

Lo mismo quiere Gloria, pero no duda en responder con igual contundencia tras llamarle mentirosa. Pero no lo hace plantándole cara y echando más leña al fuego, pues ella tampoco desea que se descontrole el incendio ya existente. “Yo venía dispuesta a hablar mucho y decir muchas cosas, pero hablando de salud mental, voy a hacer un voto de silencio. Por mi salud y por la salud mental de mucha gente y del resto. Me voy a mantener sin decir nada, pero me van a permitir dos cosas. La primera es que cuando hablo de la medicación, lo hago con conocimiento de causa. Y segundo, para nada es comparable la relación que tengo con mi padre, con la relación de ella con su hija”, sentencia a modo de golpe bajo.