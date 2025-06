Gloria Camila y su novio, Álvaro García: ¿en crisis tras un plantón en una boda?

“Este fin de semana has estado de boda. Posas como una estrella, llegas radiante a la boda, ninguna pega, pero ¿dónde estaba Álvaro García?”, comienza a decirle Frank Blanco a Gloria Camila el motivo por el que estaba muy preocupado por ella. El hecho de que la hija de Ortega Cano haya acudido a un enlace sin su novio y acompañada de uno de sus mejores amigos, le ha sonado extraño. Piensa que puede haber crisis en la pareja, después de haber vendido su amor él en su última canción y ella en ese mismo plató de ‘TardeAR’. Pero hay más detalles que le hacen pensar que lo suyo se podría haber ido al traste.

Y es que el presentador del programa de Telecinco subraya cómo los recién casados quisieron tener un bonito gesto con ella y entregarle el ramo con el que se dijeron ‘sí, quiero’. Esto le catapultaría al altar y ser la próxima en anunciar nupcias, pero desde el plató se plantea que el anuncio bien podría ser el del final de su historia de amor con el cantante. La colaboradora no ha dudado en arrojar luz a lo sucedido este fin de semana, sin poder contener la risa ante la encerrona que le tenían preparados sus compañeros.

Álvaro García, novio de Gloria Camila, en el estreno de "Lilo y Stich" Gtres

Gloria Camila responde a los rumores de crisis con Álvaro García

La joven ha regresado a los platós de televisión reformulando su perfil público y tratando de mantener sus amoríos lejos de la atención mediática. Le salió muy caro lo vivido con Kiko Jiménez y no quiere parar de nuevo por ahí. Pero tampoco ha blindado por completo a su nuevo amor, pues sí que ha hablado de sus sentimientos por Álvaro García. No niega que está enamorada, aunque no quiere etiquetar su relación. Una que, sin embargo, meses más tarde, podría haber llegado a su fin.

“Dicen que de una boda sale otra boda”, le sueltan los reporteros en medio del enlace de su primo, a lo que ella sentencia muy firme y con el rictus seria:“Pues la mía no va a ser”. También dejó claro que no pensaba coger el ramo de la novia:“No, no, no. Yo cojo un vinito”, decía ahora sí entre risas. Pero ya en plató se enfrentaba a la pregunta de si efectivamente hay o no una crisis de pareja: “Para empezar, vengo con una resaca emocional increíble”, afirma provocando las especulaciones de sus compañeros sobre si la resaca era realmente emocional o por ese vinito del que hablaba.

Gloria Camila en la boda de la polémica Gtres

Gloria Camila ha querido aclarar que “Álvaro está cantando en una gira con ‘Dial’ y ese fin de semana tocaba y ha estado fuera. Y, aparte, creo que no hay que ir todo el rato con la pareja para demostrar que tienes pareja, que estás bien. No hace falta”. En ausencia del cantante, fue acompañada de su mejor amigo. Además, ha querido subrayar que no tiene intención alguna de casarse, porque “aunque estuviese con este chico ya en serio súper oficial, llevo muy poco tiempo como para consolidad ya una boda. Todavía falta mucho tiempo para dar ese paso”.