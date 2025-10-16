Guillermo, la nueva pareja de Irene Rosales, llamaba "amigo" a Kiko Rivera hace cinco años

Fue hace cinco años. Guillermo, el nuevo novio de Irene Rosales, publicaba en sus redes sociales una fotografía muy significativa: en ella aparece junto a Irene y dos de las mascotas de la influencer, en el salón de la casa que, por aquel entonces, ella compartía con su marido, Kiko.

Dicen que el primer encuentro del empresario con la esposa del DJ ya despertó algún tipo de atracción y que ambos mantuvieron contacto a través de las redes. Lo curioso del caso es que Guillermo acompañó la imagen con un mensaje que hoy sorprende a todos, porque en él se refiere a Kiko como “mi amigo”.

El empresario acudió al domicilio conyugal para instalar césped artificial en el patio de la casa del hijo de Isabel Pantoja y, desde el primer momento, hizo muy buenas migas con el matrimonio.

¿Era cierta su amistad con Kiko o aquel mensaje fue solo por compromiso, agradeciendo que le hubiera contratado sus servicios?

Como ya hemos contado en esta web, el DJ no se esperaba lo que él considera una traición por parte de su ya exmujer. Parece ser que no estaba al tanto de sus encuentros con Guillermo, unas citas furtivas que acabaron acelerando la ruptura matrimonial.

Ya veremos si, en ese tema que está componiendo y en el que habla de su separación, tiene cabida de algún modo ese Guillermo que le ha reemplazado en el corazón de la madre de sus hijas.

Uno de sus amigos nos desvela que “está muy dolido por las circunstancias; no se imaginaba que Irene iba a pasar página tan pronto y de esta manera. Era consciente de que su matrimonio se iba a pique, pero aguantaba la convivencia por el bien de sus hijas”.

Cuando Irene le dijo que quería separarse, no le descubrió sus verdaderas intenciones con Guillermo. Muy pocos estaban al tanto del flirteo, hoy convertido en una relación pública.