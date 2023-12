El hijo de Concha Velasco, tajante: "No hemos prohibido a nadie ver a mi madre"

España sigue llorando la muerte de Concha Velasco, una de las mejores y más completas artistas que ha dado este país, aunque son sus familiares y demás seres queridos quienes más sufren su pérdida. Tras ser enterrada en el Panteón de Personajes Ilustres del cementerio de Valladolid, su hijo Manuel ha concedido una emotiva entrevista en "Espejo Público" en la que se ha pronunciado sobre uno de los rumores extendidos en los últimos meses y que no le dejaba en buen lugar.

Algunas voces aseguraban que Manuel vetaba la entrada a la residencia en la que se encontraba su madre a algunas personas que querían ir a verla, pero nada más lejos de la realidad. Manuel ha dejado claro que "no hemos prohibido nunca la entrada a nadie", y mantiene que todo el que quiso ver a Concha Velasco en vida pudo hacerlo sin problema alguna, respetando los horarios de visita del centro en el que se encontraba.

"Los miércoles y los sábados era cuando la gente podía ir a verla, porque los demás días tenía médico u otras cosas, y siempre que alguien me decía que quería ir, yo le decía que se acercara esos días sin problema. Es más, cuando se quedaba algún otro día libre, era yo el que le preguntaba a mi madre si quería ver a alguien, e intentaba arreglarlo para que fuera quien ella quería", ha indicado Manuel.

De hecho, el hijo de Cocha Velasco ha desvelado algunos nombres de famosos que fueron a ver a su madre en los últimos meses, unas visitas que no solo alegraban el día a la célebre actriz, sino también al resto de compañeros de la residencia. "No sabéis lo contentos que se ponían cuando me veían aparecer, porque sabían que llegaba con alguien de la tele. Me da igual que se enfaden, pero voy a decir que, por ejemplo, recientemente fueron a verla Sonsoles Ónega, Jorge Javier Vázquez, Anne Igartiburu, José Manuel Parada… Yo voy a seguir yendo a la residencia aunque mi madre no esté porque he hecho muchos amigos", ha comentado Manuel en "Espejo Público".

Sobre el mal momento que atraviesa tras la pérdida de su madre, el cineasta ha señalado entre lágrimas que "ella era mi mejor amiga. Me he pasado la noche llorando y sé que dentro de dos semanas me dará un bajón enorme y estaré hecho una mierda. Ahora estoy en shock".