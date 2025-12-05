Irene Rosales y Guillermo, batalla de árboles navideños: ¿Quién lo ha decorado mejor?

Mientras Kiko Rivera trata de reconciliarse con su pasado, Irene Rosales disfruta de su romántico presente. El Dj ha dejado claro que en esta nueva etapa quiere conectar consigo mismo, crecer como persona y mejorar como padre. También recuperar la relación con su hermana, mientras que aún quiere lejos a su madre por todo el daño que le ocasionó. Ahora acerca posturas con su familia paterna, con un inesperado encuentro con su tío Antonio Rivera, que está dando mucho que hablar. Pero estas habladurías parece que no entran en la burbuja de amor que rodea a su exmujer, centrada en su nuevo amor.

Irene Rosales ha defendido a capa y espada su nueva vida, en la que Guillermo es protagonista. Después de once años dedicada en cuerpo y alma a su marido, cuando se le apagó la llama del amor no dudó en apostar por su propia felicidad. Siempre velando por el bien de sus hijas, que parece que han encajado muy bien que estas Navidades serán distintas. Mirándolo de alguna forma, se multiplican, pues podrán disfrutar con los festejos y los decorados de las casas de sus papás, así como también de sus parejas. O también pueden verlo en Instagram.

Los árboles de Navidad de Irene Rosales y Guillermo

Como si de una competición se tratase, la pareja ha querido mostrar a sus respectivos seguidores de Instagram sus creaciones navideñas. El espíritu de estas fiestas ya ha invadido sus hogares, con un sabor especial al hacerlo con toques de romanticismo. Están enamorados, ya no lo ocultan al mundo y ahora presumen de cada paso que dan. De sus citas, de sus comidas, de sus tardes con amigos, de sus viajes a conocer mundo. Ahora que llega la Navidad, por supuesto también de sus abetos decorados hasta la cima.

Story de Guillermo compartido por Irene Rosales Instagram

Le ha tocado el turno de presumir de árbol navideño a Guillermo, después de abrirle las puertas de par en par a la magia de estas fiestas. En el salón de su casa es donde tiene reservado un hueco especial un abeto artificial. Su dueño está de lo más orgulloso de él, tras haberlo adornado con bolas en distintas tonalidades predominando el rojo y la plata. Curioso resulta cómo tres figuras de Reyes Magos aguardan a los pies del árbol, junto a otro peluche navideño que les saca una cabeza. Pero quien se roba el foco de la estampa navideña es su perro, que duerme plácidamente en la alfombra mientras se deja mecer por las luces del árbol.

El árbol de Navidad de Irene Rosales Instagram

“Las primeras veces siempre son más bonitas. Gracias Irene por tu ayuda”, le reconocía Guillermo parte del mérito a su novia. Y es que han afrontado la tarea de adornar la casa por Navidad juntos, disfrutando de sus primeras fiestas como novios oficiales. Así serán cuando estén en el salón de él, pero ella también ha decorado el suyo, como ya demostró días atrás. Abriéndonos un rincón de su hogar que emana tranquilidad, instaló su frondoso árbol con lazos de terciopelo, además de flores de Pascua y bolas de distintos tamaños y texturas.