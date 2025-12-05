Kiko Rivera y su encuentro con su tío Antonio: las imágenes que nadie esperaba

Son tiempos de cambios en el clan que antes lideraba en Cantora. La finca se vendió y los miembros de la familia están desperdigados por la geografía patria, sin dirigirse la palabra. Isabel Pantoja no quiere saber más nada de sus hijos, mientras que Kiko Rivera e Isa Pantoja llevan años sin tener contacto. A excepción del reciente perdón del Dj a su hermana con invitación a estrechar de nuevo lazos. No ha obtenido respuesta que, en sí, ya es una. Pero el hijo de la tonadillera no solo busca un acercamiento con su hermana, también con su familia paterna, de la que creció sin relación alguna.

Kiko Rivera está buscando reconciliarse con su pasado en esta nueva etapa de su vida. Romper su matrimonio con Irene Rosales y verla en brazos de otro chico le ha hecho restructurar sus prioridades. Ahora se ha enfocado en sí mismo, en continuar creciendo como persona y, de paso, zanjando problemas del pasado. Tras morir su padre cuando él tenía pocos meses de vida, su madre cortó lazos con la familia de Paquirri. Esto le hizo crecer ajeno a ellos, hasta que siendo más mayor ha sido él quien ha dado el paso de conocer su versión de la historia. Esto explica su encuentro con su tío, Antonio Rivera, que supone un giro inesperado de guion.

¿Qué hace Kiko Rivera con su tío Antonio?

El Dj está de plena actualidad, ahora que su vida ha dado un giro de 180 grados. La salida de escena de Irene Rosales y la aparición de una misteriosa joven con la que pasa muchas tardes, le hacen ser carne de cañón de los paparazzi. Le siguen allá donde va en busca de una foto que confirme que está de nuevo enamorado. Mientras llega, se han encontrado con otra perla. En su última entrevista en ‘De viernes’ dejó claro que no desea a su madre en su vida, porque siempre acaba surgiendo el personaje Isabel Pantoja.

Ahora, su acercamiento con su tío ha sido entendido como una posible traición, aunque hay más interpretaciones. Las largas horas de seguimiento de los paparazzi ha dado sus frutos. Este viernes en ‘El tiempo justo’ se han mostrado imágenes de un inesperado encuentro entre Kiko Rivera y Antonio Rivera, hermano de su padre. Al parecer, no se trata de una cita entre tío y sobrino, sino un “encuentro fortuito que se produce el 20 de noviembre. Kiko para en un área de servicio en Castilleja de la Cuesta, donde residen sus hijas e Irene Rosales. Cuando sale y se va a marchar, se encuentra con Antonio Rivera”, contextualiza Sandra Aladro en el programa de Telecinco.

“Lo sorprendente no es tanto el encuentro, sino el afecto con que se produce. No hubiera sorprendido el no saludo, pero se detienen durante unos minutos. Antonio Rivera ejerce un proteccionismo, parece estar dándole algún consejo. Probablemente, su tío le hace reflexionar sobre sus confesiones en ‘De viernes’. Cuando pasan esos minutos, Kiko se despide con un abrazo y un beso y se marcha”, describe la escena la colaboradora.

También su primo, Antonio Canales Rivera, colaborador del programa, pero hoy desde casa, da su opinión: “Yo las imágenes no las he visto, pero está en su mano el poder retomar con la familia Rivera. Mi madre estaría encantada y mi tío siempre ha tenido algo más de relación con él. Mis primas sí han tenido más roce con él y además han vivido muy cerca, entiendo que han podido coincidir alguna vez más (…) Yo conozco a mi tío, una de las cosas que puedo decir abiertamente es que Kiko siempre ha sido un sobrino muy deseado y querido. Mi tío es un señor muy cariñoso. Si encima está viendo que está pasando por algún momento complicado, es natural que se ofrezca en cuerpo y alma”, confirma la versión de Aladro de que podría estar dándole algún consejo.