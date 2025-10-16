Duro enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Patricia Pardo en "Vamos a ver": "Estoy muy dolida"

Alejandra Rubio vuelve a acaparar todos los titulares. En esta última ocasión, la hija de Terelu ha protagonizado un tenso cara a cara con Patricia Pardo en "Vamos a ver", después de que la presentadora le llamase "desubicada" por haber desaparecido en mitad de una entrevista durante el evento de Ausonia y la AECC.

Motivo del enfrentamiento

Todo comenzó el pasado martes, cuando Alejandra y Terelu fueron dos de las protagonistas del 18º aniversario de la colaboración de Ausonia con la Asociación Española contra el Cáncer. Allí, madre e hija posaron ante las cámaras y apoyar la causa. En una intervención en directo con "Vamos a ver", su programa, la pareja Carlo desapareció de la intervención, motivo por el que Terelu tuvo que disculparla porque tenía "otras entrevistas" que hacer.

Alejandra Rubio y Terelu Campos Gtres

Este plantón molestó mucho a Patricia Pardo, que no dudó en lanzarle un duro mensaje a Alejandra. "Gracias Terelu por tu amabilidad. Siempre demuestras ser una gran profesional. Gracias por tu cariño y por ser compañera. Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre porque hace falta, hace falta… Tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa. Tu compañera es ella, es Nuria Chavero. Un poquito desubicada me parece, esto no se hace… A ver qué nos cuenta el próximo día", sentenció la presentadora de "Vamos a ver".

Rifirrafe en directo

"Me gustaría aclarar lo que pasó el otro día. Este es el programa donde trabajo. Siempre doy todo por esto. Mi cometido era atender a los medios, así lo hice", ha comenzado diciendo Alejandra Rubio. "Lo he contado a la dirección. Estaba allí, había otros medios, la reportera se me acercó e iba a contestarla primero, pero me dijo que solo quería que apareciera un momento".

Alejandra Rubio y Patricia Pardo en "Vamos a ver" Telecinco

Muy dolida, la hija de Terelu ha querido resaltar que ella estaba allí para "dar visibilidad a una causa tan importante" y que acató órdenes de la persona de comunicación dela campaña. "Me etiquetáis. Yo me quedé en un segundo plano que es donde se me pidió. Cumplí las órdenes de mi compañera de programa. Yo he podido cometer errores en mi forma de hablar y comportarme, pero no me gusta que se me etiquete de una forma cuando no he cometido ningún error. Siempre remo a favor de obra. Nunca he faltado el respeto a ningún programa de televisión. Nadie puede decir que me he levantado y me he ido. Estoy muy dolida", ha sentenciado la nuera de Mar Flores.

Tras escuchar a Alejandra Rubio, Patricia Pardo ha tomado la palabra: "Me encanta que vayamos todos de la mano. Siento muchos los colores de los programas en los que estoy. No me gusta nada el tema de las etiquetas. Eso no va conmigo. Te tendí la mano desde el primer día. Cuando el otro día veo lo que pasa, y de repente desapareces, me parece un feo. El tema es la actitud. Yo muchas veces me siento desubicada. La cuestión es que yo quiero que te ubiques y no estés siempre con cara de mala leche".

Alejandra, molesta, ha recordado que en el programa se tocan temas de su vida personal y que no es fácil para ella. "No puedo fingir una sonrisa. Soy como soy", ha insistido la colaboradora. "Yo no he incendiado nada. Cumplí, estrictamente, lo que se me pidió. Verte pronunciar esas palabras, que son descalificativos, me duele", ha zanjado sobre el asunto.