Juan Avellaneda se sincera sobre el "complicado" momento que atraviesa por la enfermedad de su padre: "Se necesitan muchas ayudas"

Fue el pasado 21 de junio, el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), cuando Juan Avellaneda se abrió en canal para compartir con sus seguidores que su padre padecía esta enfermedad. “Desde que se la diagnosticaron hace unos meses, todo cambió. Vives el día a día con otra mirada y entiendes lo vital que es dar visibilidad, apoyar la investigación y, sobre todo, no dejar solos a quienes la padecen y a sus familias”.

El diseñador siempre intenta ver el vaso medio lleno y atiende a los medios con su brillante sonrisa, pero en su última aparición en la gala del Premio Planeta -que ha recaído sobre el escritor Juan del Val-, Avellaneda se ha sincerado sobre el difícil momento que atraviesan él y el resto de la familia desde que su padre recibió el diagnóstico.

“Tengo el tema de la familia un poco complicado. Mi padre sufre de ELA y está siendo un momento complicado, pero bueno, aparte de eso, el resto va estupendo. Lo que pasa es que eso, al final, no es fácil. Te das cuenta de que se necesitan muchas ayudas y de que todavía está el tema muy verde”, ha comentado el diseñador, clamando por más implicación por parte de las autoridades en la lucha contra la enfermedad y, sobre todo, mucha más investigación.

Juan Avellaneda en la gala del Premio Planeta de 2025 Gtres

Tan activo como siempre, Avellaneda no permite que este momento complicado le detenga y sigue en busca de proyectos apasionantes. Confiesa que le ha llegado una propuesta divertida que todavía tiene que sopesar, pero parece que ha despertado su interés. “Me llegan cosas a veces un poco ‘random’, y esta yo creo que me puede gustar y me puede divertir. A ver qué pasa”, comenta sin ofrecer muchos más detalles, aunque sí confirma que se trata de algo vinculado a la pequeña pantalla: “Sí, es televisión. Una cosa muy especial, pero no te puedo adelantar mucho porque me matan”.

Su gran susto de salud

A principios de año, Avellaneda tuvo que pasar cerca de una semana ingresado en el hospital a consecuencia de una gripe A que se complicó y derivó en una aguda neumonía. Así lo relataba él mismo: “Parece que me tocó la lotería de los virus… Empecé con una gripe A, pero sin darme cuenta se me juntó otra encima y acabó en una neumonía. Lo peor fue que no se quedó solo en los pulmones, sino que empezó a afectar a otras partes del cuerpo”.