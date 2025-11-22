Isa Pantoja, clara y concisa con su familia: “No quiero que me jodan, así lo digo. Estoy muy bien ahora”

Isa Pantoja se ha sentado en ‘De viernes’ por varios motivos. Claro está la motivación económica, que siempre anima a sentarse en un plató de televisión, especialmente de cara a las Navidades. Pero también quería responder al perdón que le ofreció su hermano en público, para después hacerlo en privado mediante un mensaje de texto. Ella no ha respondido y es que teme dar el paso y encontrarse que nada ha cambiado y vuelve a entrar de nuevo en la rueda. La hija de Isabel Pantoja también ha defendido a su marido frente a los ataques racistas de los suyos, a la vez que se queja del papel de Irene Rosales, que poco o nada ha ayudado.

La protagonista de la noche ha asegurado que no ha visto la entrevista en directo de su hermano, tan solo algunos vídeos sueltos. En la noche de este viernes ha podido ver el contenido más jugoso, viviendo una noria de emociones. Ha pasado del enfado a la ternura. Se quejaba de la incertidumbre que le provoca que Kiko quiera retomar el contacto, pues por un lado lo desea y por otro le da miedo sufrir más varapalos en el futuro que terminen por destrozarla más aún. Es por eso que al repasar los episodios más duros, ha tomado una determinación y ha hablado alto y claro.

Isa Pantoja no puede evitar llorar

Lo que más ha llamado a Isa Pantoja a acudir al programa de Santi Acosta y Bea Archidona es que se ha visto confirmada su verdad. No ha mentido y aunque su hermano de ello le acusó estos años, ha terminado confesando cada trauma. Pero eso no le resta dolor. Se siente reconfortada porque le reconozcan el sufrimiento al fin después de tantos años y tanta terapia, es un alivio, pero no cura la herida aún abierta. Tampoco le protege de lo que pueda venir en un futuro, por eso aún no ha dado el paso de responder al WhatsApp.

“Mi hermano se ha arrepentido de una parte y me ha pedido perdón. Te juro que desde el ‘scoop’ hasta el viernes pasado que él estuvo aquí, he estado todo el tiempo pensando en responderle ese mensaje. Inconscientemente digo que es mi hermano y quería escribirle: ‘Vale, si sigues por ese camino a lo mejor hablamos’. Es lo que estaba pensando yo en decirle, pero luego yo lo pienso y digo que la gente no puede actuar como yo quiero. Ojalá siga por ese camino y no meta la pata. Ojalá siga por ahí, que no le aprieten mucho, porque tengo miedo a que él suelte una cosa y yo no pueda perdonarlo y yo no me pueda acercar a él. A mí me tiene totalmente desconcentrada. Son unas ganas de querer abrazarle y de querer recuperarle, pero, sobre todo, de querer creérmelo”, se desahoga.

Le sorprende que Kiko le reconozca cada detalle del episodio de las tijeras, cuando su madre le cortó el pelo al saber que tenía novio. Pero le duele sobremanera que su hermano no se acuerde del capítulo en el ginecólogo. Especialmente cuando él fue el protagonista. La llevó a una clínica para que le dijesen si había perdido la virginidad. Él no lo recuerda, su hermana lo detalló como un trauma y Antonio Rossi dice tener todas las pruebas y hasta el nombre del equipo médico. Esto le da rabia, hasta el punto de terminar llorando: “Siempre digo que lo he superado, pero creo que no”.

Isa Pantoja al final ha tomado una determinación, tras llevar años alejada de su familia. Nada sabe de su madre ya y hacen vidas completamente ajenas. Tampoco de su hermano, aunque Kiko Rivera le haya tendido la mano a una reconciliación. Ella ha rebajado el tono bélico al hablar de él y parece que ha rebajado el nivel de alerta, pero sigue temorosa. Ahora defiende que está en un momento dulce de su vida, con Asraf, con su hijo Alberto y con el recién llegado, Cairo. Por eso tiene claro lo que quiere. También lo que no quiere y sin medias tintas sentencia: “No quiero que me jodan, así lo digo. Estoy muy bien ahora”.