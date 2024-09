Isa Pantoja hace recuento de quién está a su lado tras su operación y quién no

Isa Pantoja ha dado un susto tremendo a sus seres queridos, al ser ingresada en el hospital de urgencia y teniendo que ser operada de una apendicitis. Eso sí, no sabía con exactitud quiénes se consideraban parte de ese selecto club de “seres queridos”, llevándose alguna que otra sorpresa. Su estancia en el centro médico ha sido tediosa, aquejada de dolores, aunque con la inestimable ayuda de su marido, Asraf Beno, que no se ha separado de ella en ningún momento. Tampoco su hijo Albertito, que ha acudido a verla en varias ocasiones, como así ha hecho también Dulce, quien fuese su niñera y que desde entonces es su fiel escudera. Pero la hija de Isabel Pantoja ya está en casa, como así acaba de dar a conocer en sus redes sociales. Ha recibido el alta hospitalaria, pudiendo ya emplazar las siguientes etapas de la recuperación desde la comodidad de su sofá, teniendo a su familia como equipo de enfermería improvisado.

Isa Pantoja en televisión Mediaset

“De vuelta en casa. No quería subir nada del hospital así que ya estoy mucho más recuperada y me siento mejor”, comienza a detallar Isa Pantoja a sus seguidores de Instagram, después de las muestras de preocupación que se extendieron desde la semana pasada. Su ingreso pilló a todos por sorpresa, pero por fortuna ha ido adelantando cómo se encontraba, calmando en parte la preocupación. No solo a sus fans, también a aquellos miembros de su familia que no se han dignado tan siguiera de levantar el teléfono para tener constancia de su paso por quirófano. Aun así, no se ha sentido sola, no mucho al menos, porque da las gracias a aquellos que sí han querido demostrarle el cariño, mediante mensajes y también visitas.

A través de un carrusel de imágenes, ha mostrado cómo ha sido su vuelta a casa y también quién ha estado a su lado en estos duros momentos. También quién no. Un peluche de un elefante ha sido su mejor compañero durante su convalecencia, el cual se lo regaló su hijo: “El elefante que me dio Alberto me ha estado acompañando estos días y él no se ha separado de mí salvo para ir al cole. Mis dos chicos han estado pegaditos a mí dándome mucho amor”. Pero parece que sus compañeros de ‘Vamos a ver’ también han sabido estar presentes, al hacerle llegar un ramo de flores al hospital.

Pero Isa Pantoja no quiere dejarse nadie fuera en sus agradecimientos, algo que no es difícil, pues no han sido muchos los que han estado a su lado: “Gracias a todo el equipo del Hospital Pascual, a mis amigos Sonia, Germán, Miry y Sara”. Después no se olvida de Dulce, que acudió a verla, así como Anabel Pantoja, que pese a estar en la recta final de su embarazo se presentó en el centro médico al saber lo sucedido. No lo entendieron necesario su madre o su hermano. No solo no han hecho un gesto público, sino que tampoco se ha producido uno a puertas cerradas como hizo Anabel. La ruptura de Isabel Pantoja con sus hijos es total, hasta el punto de enterarse por terceros de que su hija está en un quirófano y continúa con su rutina sin mayor problema. Lo mismo Kiko Rivera o Irene Rosales, que al día siguiente de la operación de apendicitis urgente, él estaba tumbado en la cama y ella haciendo recetas de cocina, como así mostraron en las redes sociales sin reparos.