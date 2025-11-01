Isabel Preysler: sus hijos, el mayor motivo de alegría (y dolor) en su vida

El nombre de Isabel Preysler está ligado a muchas etiquetas: exmujer, examante, viuda, socialité, empresaria, influencer –un rol que ejercía mucho antes de que la palabra existiera– y ahora también escritora. Pero por encima de todas ellas, sobre todo, es madre. La llamada «Reina de corazones» ha tenido cinco hijos: Chábeli, Julio José y Enrique, con Julio Iglesias; Ana, con Miguel Boyer; y Tamara, con Carlos Falcó. Ellos han sido el epicentro de sus momentos más felices: los nacimientos que marcaron su vida, los cumpleaños celebrados con ilusión, las comuniones, las graduaciones… Pero también han sido fuente de sus mayores preocupaciones y sufrimientos. No hablo desde la experiencia propia, evidentemente, pero hay una verdad que se repite en todas las madres: el amor por los hijos no solo multiplica la alegría, sino también la capacidad de sufrir por ellos.

No en vano, de todos los episodios que Isabel ha vivido a lo largo de sus 75 años, de todas las experiencias plasmadas en los 16 capítulos de su libro, fue la mudanza de sus hijos mayores a Miami lo que más la marcó. Ni la muerte de Miguel Boyer, el amor de su vida, ni las rupturas amorosas: tener que despedirse de Chábeli, Julio José y Enrique le provocó un dolor «desgarrador» que nunca logró aliviar. Solo se ha acostumbrado a vivir con él: «El día que se fueron asumí que sería por mucho tiempo, pero jamás creí que iba a ser para siempre. Aunque la distancia nunca ha dejado de dolernos, hemos aprendido a valorar las ventajas de contar, afortunadamente, con lo mejor de ambos mundos. [...] A medida que escribo estas líneas, revivo mi dolor por todas las despedidas que protagonizaron durante aquellos años».

Isabel Preysler con sus tres hijos mayores: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias Gtres

Las circunstancias que rodearon aquella partida hicieron la separación aún más difícil: la decisión casi se vio forzada tras el secuestro de Julio Iglesias Puga, padre de Julio Iglesias, por parte de ETA. Isabel tuvo que elegir entre la seguridad de sus hijos o permanecer junto a ellos. No dudó ni un instante, y hoy asegura que volvería a tomar la misma decisión una y mil veces más, pese al dolor que le supuso.

Con el tiempo, Isabel se ha acostumbrado a estar lejos no solo de sus hijos, sino también de sus nietos. No solo Chábeli, Julio José y Enrique viven fuera de España, sino que Ana Boyer también reside desde hace años en Doha, junto a su marido Fernando Verdasco y sus tres hijos: Miguel, Mateo y Martín.

Tamara Falcó es la única que todavía vive en Madrid, la que más la visita en Puerta de Hierro y la que tomará su relevo como reina de la crónica social. Son uña y carne, y quizás por eso Isabel reconoce sin tapujos que es la hija a la que más unida está. No es cuestión de favoritismos: es cuestión de cercanía, de mutua complicidad y de una forma muy similar de entender la vida.