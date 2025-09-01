Kiko Matamoros se tatúa las cejas: atención al resultado

Kiko Matamoros ha estado disfrutando de un verano a todo tren junto a su mujer, Marta López Álamo. Unas vacaciones de ensueño que llegaron tras la cancelación de “La familia de la tele”, que llevó al paro al tertuliano y al resto de sus compañeros. Por fortuna, las buenas noticias no tardaron en llegar y buena parte de los colaboradores volverán a trabajar en la pequeña pantalla de la mano de “No somos nadie”, el programa que este lunes 1 de septiembre se estrena en Ten y que promete recuperar la esencia de los extintos “Sálvame” y “Ni que fuéramos Shhh”.

Matamoros se ha querido poner a punto antes del gran estreno y ha pasado por un centro estético para someterse a un retoque y lucir la mejor versión de sí mismo. El colaborador nunca ha ocultado sus visitas a estas clínicas, y en esta ocasión ha optado por el tatuado de sus cejas para que se vean más voluminosas y pobladas. La técnica que la profesional ha sido la de “hiperrealismo”, dibujando pelo a pelo hasta conseguir la forma deseada.

El resultado es impresionante: unas cejas marcadas que nadie diría que están tatuadas, si no fuera porque el propio Matamoros lo ha anunciado en sus redes sociales.

“Estoy en manos de la mejor desde hace años y me ha salvado la vida estética de mis cejas”, ha celebrado el tertuliano, muy contento con el resultado. En España, el precio medio del tatuado de cejas suele oscilar entre 150 y 500 euros, dependiendo de diversos factores como la ciudad, la técnica empleada y la experiencia del profesional. En cualquier caso, parece que el caso de Matamoros ha sido una colaboración publicitaria, por lo que podría haberle salido gratis.

Los otros retoques de Matamoros

Como se ha comentado anteriormente, el tertuliano ha pasado por “chapa y pintura” en varias ocasiones, y ninguna de ellas lo ha ocultado. Entre sus retoques más destacados se encuentran una otoplastia para corregir sus orejas, una blefaroplastia para eliminar las bolsas de los ojos y varias rinoplastias y rinomodelaciones que han afinado su nariz. También recurrió a un lifting facial que supuso uno de los cambios más notorios en su imagen, además de carillas dentales y rellenos faciales con bótox y ácido hialurónico para mantener un aspecto más juvenil.

En total, se calcula que ha invertido más de 40.000 euros en varias operaciones estéticas, cifra que él mismo ha reconocido sin reparo en televisión. Lejos de arrepentirse, el colaborador de televisión asegura que lo único que lamenta es no haberse sometido antes a algunos de estos procedimientos, mostrando una postura positiva y natural hacia el uso de la cirugía estética como herramienta para sentirse mejor consigo mismo.