La madre de Nacho Cano estalla ante las críticas: "No hay derecho. Me escuece España"

La madre de Nacho Cano, Emilia de Andrés, ha roto su silencio tras la polémica que rodea a su hijo por la presunta contratación ilegal de migrantes para su musical, "Malinche", asegurando que "no hay derecho" a pasar por lo que su hijo dice estar pasando. "Un chico que no hace más que ayudar a la gente, crear trabajo... Me están dando los últimos años de mi vida con una amargura tal... Por mucho que lo quiero pasar por encima no puedo, es imposible, no lo entiendo", ha lamentado la madre del artista, de 92 años.

Emilia de Andrés dice no haber visto "nada igual" en su vida. "En mi vida he visto yo una cosa como las que estoy viendo ahora. Me escuece España. No solo me duele mi hijo, es que me escuece España, porque no hay derecho a una persona como Nacho hacer lo que le están haciendo", sentencia.

El excomponente de Mecano no es la única persona que está bajo investigación. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid continúa con las pesquisas al artista y a otras tres personas por la ya supuesta contratación irregular a varias personas migrantes para su espectáculo, aunque de momento no se ha tomado declaración a ninguno de ellos.

A día de hoy, tan solo dos personas ha sido autorizadas por los juzgados para que continúen en España, dado que han suspendido de forma cautelar "la denegación del permiso de prórroga de estudios" a la espera de que se resuelva el proceso judicial abierto contra Cano.