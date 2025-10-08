Marisa Jara, tras perder 13 kilos: su truco para no tener ansiedad y no morir de hambre

Marisa Jara es una de las modelos españolas que han ayudado a romper con los cánones de belleza y establecer nuevos límites sobre el cuerpo de la mujer sobre las pasarelas. No tiene las medidas perfectas, a pesar de que es considerada una de las maniquíes más icónicas y más cotizadas de nuestro país, siendo reclamo desde la década de los 90. También quizá por su proyección en la crónica social, siendo también un personaje recurrente en el papel cuché. No solo por su vida amorosa, que también, sino especialmente por librar sus propias luchas y hacer partícipe al público de su día a día, para bien y para mal.

La modelo no ha ocultado los problemas a los que se ha enfrentado en la vida. Uno ha sido su lucha por lograr alcanzar su sueño de ser madre, el cual se le resistía. Logró traer al mundo dos preciosos niños que ahora son su motor existencial y principal orgullo personal. También su batalla contra el cáncer de estómago que le fue diagnosticado en 2018 y que puso su vida patas arriba. También venció este obstáculo. Ahora le ha declarado la guerra a los kilos de más, no tanto por alcanzar una talla en concreto, sino más bien para ganar salud. Sobre todo ello se ha sincerado ahora en su última aparición pública.

Marisa Jara detalla su bajada de peso

La modelo se encuentra inmersa en una transformación física. Ya ha perdido 13 kilos, pero asegura que su objetivo no es encajar en cánones de belleza impuestos por la sociedad o las redes sociales, sino para sentirse más conforme consigo misma y alcanzar una satisfacción personal a través de una apuesta clara por la salud. Ahora presume de sentirse “más fuerte y más ligera”, tras iniciar este reto: “Lo hice para encontrarme mejor conmigo misma. Para estar más ligera, jugar con mi hijo y encontrarme también más sana”, asegura a ‘Look’.

Marisa Jara La Razón La Razón

No ha sentido una presión durante este proceso, porque no tenía un objetivo marcado por la báscula, sino un compromiso con su bienestar. Lo ha logrado: “No he tenido presión por detrás ni nadie que me lo exigiera. Al ser yo la que he decidido perder el peso, ha sido bastante fácil”. Es por eso que subraya que el triunfo en su adelgazamiento es el hecho de no haber sufrido ansiedad y mucho menos hambre. Y es que su éxito pasa por cuidar la alimentación y también añadir ejercicio a su rutina.

“Me he permitido los meses que me han hecho falta para perder este peso. Entonces, la verdad que estoy muy contenta porque así, sin presión y diciéndolo yo, pues ha sido muy fácil (…) Para perder peso no hay que pasar hambre, porque en el momento en el que tú empiezas a pasar hambre, ya empiezas a tener ansiedad y te vienen esos ataques y esas subidas de azúcar de querer comerte todo lo que no te has comido en meses, en un día. Yo creo que lo más sencillo es lo que yo he hecho. Empezar comiendo sano y cambiar hábitos. En vez de comer un pastel o una pizza, pues me como un buen filete o un buen pescado. Y si tengo ganas de dulce, pues me como una pieza de fruta”, ataja Marisa Jara compartiendo sus trucos.