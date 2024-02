Mariló, la amiga de Isabel Pantoja, tomará acciones legales por las especulaciones

Isabel Pantoja ha vuelto por la puerta grande a las portadas del corazón, después de tiempos convulsos en los que se habla tan solo de sus problemas económicos y supuestos desmanes en sus conciertos. No lo hace sola, sino que comparte la primera plana de la revista ‘Lecturas’ con una muy buena amiga. Se llama Mariló y, aunque se ha tratado de dar a entender que podría tratarse de una nueva persona que ha llegado a su vida para aportar luz y hermosos sentimientos, lo cierto es que lleva muchos años formando parte de su exclusivo círculo de amistades. Esas que no la han traicionado, que están a su lado en las duras y las maduras. Ahora bien, ahora que la amiga se convierte en protagonista, las tornas han cambiado y es la tonadillera la que tiene que consolarla, pues está muy afectada por la polémica suscitada.

Hacía mucho que no se veía a Isabel Pantoja radiante de felicidad más allá de los muros de Cantora que muchos consideran su escondite. Un relajante paseo por las calles de Córdoba que tuvo lugar este fin de semana y que ahora ha revolucionado el kiosco rosa y, con ello, la crónica social de la jornada. El tema ha sido muy comentado en los debates de todos los programas y cadenas, también en ‘Y ahora Sonsoles’, donde Paloma García-Pelayo ha querido arrojar más luz sobre la figura de Mariló, además de adelantar que está decidida a emprender acciones legales para frenar la vorágine que se ha creado a su alrededor.

“No es una nueva amiga”, es lo primero que la periodista al servicio de Sonsoles Ónega ha querido aclarar: “Se conocen desde hace 24 años, exactamente. No es una amistad reciente, no es alguien que esté en su vida ahora”. Así, cuando Isabel Pantoja pone rombo a Córdoba, suele reencontrarse con Mariló y “se queda a dormir en su casa, es algo que viene de largo”. Y, según Paloma, “se conocen gracias a su padre, que regentaba una joyería en Córdoba”. Además, ha podido hablar con personas que la conocen de cerca: “En Córdoba la definen como una mujer agradable, muy buena gente. Aseguran que ella no presumía de su amistad con Isabel Pantoja y hay mucha gente de su entorno que se ha enterado por la portada”, aunque la periodista asegura que “toda la familia es conocedora de que iba a salir la portada”.

Pero la novedad vendría en la forma, muy distinta, en la que ambas han recibido la publicación de sus fotografías y las especulaciones que les han acompañado. Mientras que Isabel Pantoja estaría “tranquila, porque sabe la realidad de la relación. Su familia y entorno sabe lo que existe y le da igual que le saquen fotos”, no sucedería igual con Mariló. Al parecer, la mejor amiga de la tonadillera en Córdoba “está preocupada y muy molesta”, hasta el punto de que ya estaría consultando con sus abogados emitir un burofax que frene los rumores reinantes y se respete aquellos aspectos más íntimos de su vida.