Los Murdoch firman la paz con un acuerdo de casi 3.000 millones de euros

Rupert Murdoch ha sido el protagonista de una larga disputa legal tras intentar modificar los términos de un fideicomiso familiar irrevocable (establecido en 1999) para convertir a su hijo mayor, Lachlan Murdoch, en el controlador exclusivo de su imperio mediático -incluyendo News Corp y Fox- tras su muerte.

La estructura existente otorgaba poder de voto equitativo entre los cuatro hijos mayores: Lachlan, James, Elisabeth y Prudence. Pero esta maniobra, conocida internamente como “Project Harmony” -Proyecto Armonía, irónicamente-, fue rechazada por un comisionado de sucesiones en Nevada, que consideró que Rupert y Lachlan habían actuado de forma deshonesta, calificando su intento como una “puesta en escena cuidadosamente diseñada” para consolidar su control.

Un largo enfrentamiento que ha alimentado la trama de la serie “Succession”, inspirada, dicen, en la todopoderosa familia, pero que parece haber llegado a su fin. Los hermanos han llegado a un multimillonario acuerdo que asegura el control de Lachlan, el mayor, del grupo durante el próximo cuarto de siglo, consolidando así el tono conservador de sus medios frente a la postura más liberal que han defendido sus hermanos.

Rupert Murdoch y su hijo Lachlan Afp

A cambio, James, Prudence y Elisabeth recibirán 1.100 millones de dólares (937 millones de euros) cada uno por la venta de sus participaciones en Fox Corporation y News Corp, esta última propietaria de Fox News, The Wall Street Journal, The Times y The New York Post . En total, el acuerdo asciende a un montante de 3.300 millones de dólares (2.800 millones de euros), según ha desvelado el New York Times.

El final de un enfrentamiento judicial que no necesariamente implica una reconciliación familiar, teniendo en cuenta los ataques que se han dirigido públicamente en el último años. Sin ir más lejos, el pasado 14 de febrero, James Murdoch llamó a su padre “misógino” en una entrevista en “The Atlantic”, además de tachar de “reaccionarias” las ideas de su hermano mayor para dirigir el imperio. Por su parte, los portavoces del patriarca definieron las declaraciones de James como “una sarta de mentiras” que vienen de alguien que “ya no trabaja para el negocio familiar, pero aún se beneficia económicamente de él”.

Lachlan Murdoch, el hijo mayor de Rupert Murdoch con su segunda esposa, Anna, siempre ha sido considerado el heredero natural del imperio mediático familiar. A lo largo de los años, Rupert lo ha señalado públicamente como su sucesor, confiando en él para mantener la línea editorial conservadora que caracteriza a Fox News y otros activos del grupo. Su relación con su padre ha sido estrecha, marcada por una lealtad empresarial y personal que lo distingue de sus hermanos, muchos de los cuales han expresado desacuerdos con la dirección ideológica de los medios familiares. Actualmente, Lachlan ejerce como presidente ejecutivo y director general de Fox Corporation, además de copresidente de News Corp, lo que lo convierte en la figura central del conglomerado tras la retirada formal de Rupert en 2023.